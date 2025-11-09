Santo Domingo.- Los Toros del Este continúan jugando fuerte y no se conforman con el segundo puesto que ocupan, sino que van tras la cima, que ocupan Águilas Cibaeñas, que a pesar de la derrota sufrida en la jornada anterior, se mantienen firmes en el liderato del campeonato de béisbol dominicano.

Los Toros, que ganaron su compromiso del sábado ante Leones del Escogido, acumulan marca de 7 y 7, a tres juegos de las Águilas, que tienen récord de 10 y 3.

El Escogido, actual campeón, marcha tercero en la tabla, con seis triunfos y siete reveses, mientras Estrellas Orientales, que cayeron ante Tigres de Licey, se ubican cuarto, con 7 y 9.

El quinto escalón de la tabla lo ocupa Licey, con récord de 6 y 8.

Los Gigantes del Cibao, que vencieron a las Águilas la jornada anterior, están en la cola, con cinco triunfos y siete derrotas.