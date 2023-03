«Ahora pienso irme en yola, porque me devolvieron de México», dice viajero

Santo Domingo.- Tras durar casi dos meses en México, a donde llegó procedente de Guatemala, un joven dominicano que fue deportado de la nación azteca, asegura que ahora piensa irse en yola, «para ver si las cosas salen de otra manera».

J.M., oriundo de la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), narró que para llegar a México, gastó mucho dinero, por lo que ahora se irá en yola por Puerto Rico.

«Aquí no me quedaré, porque no hay futuro, te cansas de trabajar y nunca ves los resultados. Perdí casi 400 mil pesos, pero no me arrepiento», dijo el joven de 22 años.

Narró que en México lo mantuvieron en una finca por espacio de dos semanas, junto a otros ilegales, muchos de ellos de Venezuela y Nicaragua.

«Pasé mucho trabajo en México, porque la comida era muy rara y no estaba acostumbrado a ciertas cosas. Cuando salí de la casa de la finca, duré varios días sin bañarme porque salimos en un viaje largo hacia la frontera con Estados Unidos y allí me agarraron», afirmó.

Los viajes hacia Estados Unidos por la frontera con México dejan cuantiosas ganancias a los traficantes de ilegales o «coyotes», quienes cobran sumas en dólares para garantizar la travesía.

