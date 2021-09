«Ahora serán 70 frases para alegrar a los fanáticos del Licey», Frankin Mirabal

El periodista y narrador deportivo Franklin Mirabal aumentará de 60 a 70 sus frases para la temporada de Pelota Invernal que arrancará el 27 de octubre en la República Dominicana.

«Este año hemos adoptado una estrategia diferente. Se trata de ir revelando las frases por separado, es decir, desde el miércoles 8 de septiembre, cada dos días iremos anunciando una frase nueva hasta completar las 10 nuevas y que totalizará 70», dijo Mirabal en tono alegre.

Mirabal reveló algo relevante: «Desde el Presidente de Lidom, hasta ejecutivos de los 6 equipos, he recibido felicitaciones por mis frases porque crean impacto e interés entre todos los fanáticos».

Vía sus redes sociales, ELREYDELARADIO, Mirabal arranca este miércoles 8 a dar a conocer las 10 nuevas frases, que a su juicio, tendrán una pegada instantánea.

«Mi sueño es que cuando llegue la Pelota el 27 de octubre, antes de yo narrar el primer juego, la gente ya conozca esas 10 frases», expresó Mirabal.

Aprovechó para agradecer al nuevo Presidente del Licey, Ricardo Ravelo, quien le dijo que: «A mi me encantan tus frases».

Aprovechamos ahora para recordar las actuales 60 frases del narrador de los Tigres del Licey, y ya saben que desde este miércoles 8, y cada dos días, se irán revelando cada una de las frases.

«En mi regreso a las narraciones vamos a nuestra quinta temporada y pienso que el éxito ha sido total por el constante cariño que recibo a diario de los fanáticos de todos los equipos, y principalmente de los Liceístas», aseguró Mirabal.

Aquí recordamos las 60 frases actuales:

1- Quítense del Medio. / 2- Señoooores./ 3- Qué bonita se ve esa pizarra. / 4- Lo engañó como a un niño. / 5- Viene una, viene otra. / 6- Trueeeno. / 7- Me voy a poner malo.

8- Here is the pitch / 9- Nooo, pero así no. / 10- I Can’t Believe It / 11– Me comen las manos.

12- Back To First. /13- Hay un Tigre en primera/ 14- ¿Y ahora? / 15- Cayó el primero. / 16- Un palo acechao. /17- Sabroooso. / 18- Le pone el bate. / 19- Atrás el swing. / 20- Yess / 21- E To E Pa hombre. / 22- Ahora es que falta pelota. / 23- Ahí vienen. / 24- Siii, pero así sí. /25- Nada Personal /26- Voy al mío.

27- Shu Mamá. /28- Ssshermín. / 29- Se acabó el relajo. /30- Se fajó como un hombre.

31- Tan pisá. / 32- Ta cogío. 33- Cayó en el mar. / 34- Back, back, way back. / 35- Todo el mundo de pie. / 36- La bola por su cuenta. / 37- Corran, se soltaron los Tigres. / 38- La bola en el aire. / 39 Y con qué fue que le dio. / 40- Arriba el equipo Azul. / 41- Échale agua. / 42- Cógela. / 43- No inventen / 44- Faciiilito. / 45- Tú no querías Licey, coge Licey. / 46- Let’s Go/ 47- Tan Apagá. / 48- Tan amarrao / 49- Aguanten. / 50- Tan chiquiticos / 51- Suenan las campanas. / 52- Te lo dije. / 53- Hoy se mueve la cadera.

54- Cuchicheo. / 55- Bomba. /56- Pánico en el Monumento. / 57- Pánico en el Corral. / 58- Pánico en la cueva roja. /59- Pánico en el Julián Javier. / 60- Pánico en el Telelo.