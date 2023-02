Al inaugurar Circunvalación de Azua, Abinader invita oposición a caerle atrás

Azua. – El presidente Luis Abinader invitó a la oposición política a caerle atrás, durante un acto en el que inauguró este miércoles la Circunvalación de Azua, que agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las 10 provincias que componen las regiones sur, sur central y suroeste.

«No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición, no lo respondemos verbalmente, lo respondemos con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas», expresó Abinader.

El presidente Abinader aprovechó el acto para referirse a las críticas de opositores de que el Gobierno sólo daba palazos y picazos invitándolos a que a partir de ahora le caigan atrás.

El mandatario destacó que la construcción de esta obra con una inversión de más de cinco mil millones de pesos, beneficia a una población de más de 800 mil habitantes, y pasa por comunidades como el Proyecto Emma Balaguer, Playa Monte Rio, La Estancia, Puerto Viejo, Las Clavelinas, La Ceiba, La Ciénega, Sabana Yegua, Las Barias, El Rosario y Zona Franca de Azua, que verán dinamizadas sus economías locales y sentirán el crecimiento económico y el impacto en sus propias vidas y familias.

Dijo que la obra representa un gran impulso al gran circuito vial sur que se ha diseñado de manera muy consciente para facilitar la movilidad en toda la región, con la adecuación de carreteras y la construcción de nuevas vías para responder a la demanda de los habitantes que utilizan estas carreteras.

En ese sentido, indicó que este circuito vial ha sido concebido como uno de los pilares sobre los que están basando el gran proyecto de desarrollo integral de toda la región sur y que su puesta en funcionamiento facilita la conexión directa y fluida entre las 10 provincias de la región, conectándolas con Santo Domingo y con el Distrito Nacional, logrando así un beneficio significativo para los usuarios de esta carretera con la reducción de tiempo y distancia.

El gobernante expuso que esta obra que inicia en la entrada de la ciudad de Azua, hace un recorrido de 13.5 kilómetros para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad de Los Jovillos y también muy cerca de la Zona Franca de Azua.

La obra inicia en la entrada de la ciudad de Azua, hace un recorrido de 13.5 kilómetros para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad de Los Jovillos y también muy cerca de la Zona Franca de Azua. / Fuente externa.

Señaló que esta obra que en 8 años había avanzado menos de un 30%, en tan solo un año, en su gestión de Gobierno se terminó el restante 70%.

Obra ha sobrepasado con creces las expectativas

La obra, que inició su construcción durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, dijo, ha sobrepasado con creces las expectativas que en un principio tenían, gracias a la alta calidad de su construcción, los elementos adicionales y modernos que la complementan, así como el paisajismo y lo panorámico de esta vía, lo que da una muy buena impresión y cambia por completo la cara a esta importante provincia de Azua.

«Esto beneficiará enormemente al gran desarrollo turístico que hemos iniciado en la provincia de Pedernales donde el gobierno tiene grandes iniciativas e inversiones en el área turística, ya que los viajes por carretera desde y hacia esa zona pasan necesariamente por Azua, haciendo que entre esos dos puntos los conductores se ahorren por lo menos una hora y media de recorrido», dijo.

Trasformar radicalmente la República Dominicana

Manifestó que la manera más eficaz de propiciar el cambio que promueve es asumiendo la responsabilidad de trasformar radicalmente a la República Dominicana, y empezando a hacerlo por las arterias que la comunican a lo largo y ancho del país.

Es por eso, dijo, que dio prioridad a la construcción de esta importantísima vía que hoy inaugura, la Avenida Circunvalación Sur de la histórica y valiente Ciudad de Azua de Compostela, primada del sur.

«Desde antes de juramentarme como Presidente tuve muy claro cuáles eran los objetivos que quería alcanzar para nuestro país, y que cosas quería dejar como legado al pueblo que confió en mí y en el proyecto de gobierno que encabezo desde entonces. Y en mis pensamientos siempre estuvo hacer todo lo posible por pagar la deuda histórica que tiene el país con la región sur», expresó Abinader.

La obra inicia en la entrada de la ciudad de Azua, hace un recorrido de 13.5 kilómetros para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad de Los Jovillos y también muy cerca de la Zona Franca de Azua. / Fuente externa.

El gobernante llamó a la población a cuidar el desarrollo y el progreso y aseguró el gobierno está dispuesto a seguir actuando con la transparencia que le ha caracterizado.

«Mis queridos azuanos y mis queridos amigos de todas las provincias del sur, nos toca con esta obra y con las demás que he mencionado, con el desarrollo de Pedernales y con el Plan San Juan vamos a defender el progreso y el desarrollo del sur y de la República Dominicana», concluyó el jefe de Estado.

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, explicó que los recursos para esta importante obra fueron provenientes de fondos locales del Presupuesto Nacional y recursos del Fideicomiso RD-Vial, producto de las recaudaciones por el pago en las estaciones de peaje que realizan los ciudadanos que transitan por las autopistas troncales en todo el país.

Afirmó que en esta región nunca antes se había hecho una inversión de tanto alcance como la que ejecuta el actual gobierno y precisó que la obra que hoy se inaugura fue encontrada en un 30% ejecución desde su inicio en el año 2012 ya que habían agotado su presupuesto y la adenda del 25% para poder continuar con los trabajos de construcción de la obra.

«Esta es una obra que desde el año 2012 se comenzó a construir bajo una declaratoria de emergencia pero que pasaron 8 años y en eso 8 años tan solo se llegó a abarcar un 30% de ejecución y que usted al llegar retomó y que fue necesario incluirla en la Ley 128-21 que posibilitaba que obras que habían agotado su presupuesto y la adenda del 25% para poder continuar y concluir los trabajos de construcción de la obra”, explicó Ascención.

Entrega de títulos

En otro acto, Abinader entregó 490 títulos de propiedad, a igual número de familias, en Villa Corazón de Jesús, Azua, lo que les garantiza el derecho a los pobladores de esta zona a tener una vivienda digna.

El presidente Abinader entre un título de propiedad a una señora en Azua. / Fuente externa.

Con esta nueva entrega de certificados de títulos, serán impactados positivamente y de forma directa más de 2,000 personas.

El mandatario expresó que con este título entregado a los beneficiarios estos ya tienen la seguridad de lo que realmente era suyo, “hoy ya lo es de derecho”, enfatizó.

Construcción de aceras, contenes y asfalto de calles

El gobernante anunció a los habitantes de Villa Corazón de Jesús, la construcción de aceras, contenes y asfalto de calles.

«Aquí ningún gobierno había puesto una gota de asfalto», dijo.

Agregó que le dará un apoyo especial al director del distrito municipal para las aceras y contenes. Además, expuso que en unos meses después de la terminación de las aceras y contenes se procederá al asfaltado de las calles.

Festival de tomates

Previamente, el mandatario dejó inaugurado el primer Festival del Tomate 2023, que se extenderá hasta el 19 de este mes de febrero como una iniciativa de la Gobernación provincial con el apoyo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

Tras el corte de cinta, el presidente Abinader realizó un recorrido por el festival, donde destacó que la producción de tomate se ha aumentado en un 14%, debido a mejor competitividad y a una extensión agrícola mayor.