Detienen en Venezuela a presunta responsable del feminicidio de exreina de belleza Carolina Flores

Redacción Internacional.- La presunta autora del feminicidio de Carolina Flores Gómez, una exreina de belleza asesinada en la colonia Polanco, en Ciudad de México, fue arrestada este miércoles 29 de abril en Venezuela, tras una solicitud de captura internacional emitida por autoridades mexicanas a través de una ficha roja de la Interpol.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la detenida, identificada como Erika María Guadalupe “N”, quien supuestamente sería la suegra de la víctima, fue localizada fuera del país gracias a la colaboración internacional coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de permanecer varios días prófuga.

El crimen, que ha causado gran conmoción, ocurrió el pasado 15 de abril, cuando Carolina Flores, de 27 años y originaria de Baja California , fue asesinada dentro de su vivienda en Polanco. La joven era conocida por su participación en concursos de belleza y su actividad en redes sociales.

Investigaciones preliminares

Las investigaciones preliminares indican que el ataque se produjo en el apartamento que compartía con su pareja y su bebé de ocho meses. Según los reportes, la agresión habría sido perpetrada con un arma de fuego por su suegra, quien huyó tras el hecho.

Parte del suceso quedó captado en cámaras de seguridad del lugar, lo que incrementó la presión pública para esclarecer el caso. Además, el hecho fue denunciado un día después, lo que generó cuestionamientos sobre la reacción de las personas presentes y posibles omisiones.

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Tras confirmarse la identidad de la sospechosa, se activaron los mecanismos de búsqueda internacional mediante la emisión de una ficha roja, lo que permitió su localización y captura en territorio venezolano.

Ahora, las autoridades iniciarán el proceso de extradición para que la detenida responda ante la justicia mexicana. Este procedimiento requerirá la coordinación entre instancias judiciales y diplomáticas de ambos países, por lo que podría tomar tiempo.

Mientras tanto, la FGJCDMX continúa con las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, analizando el contexto del crimen, incluidas las relaciones familiares y posibles antecedentes de conflicto.

El asesinato de Carolina Flores, ocurrido en presencia de su hijo, ha generado una profunda indignación social y reavivado el debate sobre la violencia de género en la región.