Al menos 179 muertos y 238 heridos tras dos semanas de temporal de lluvias en Afganistán

Al menos 179 personas han muerto y otras 238 han resultado heridas debido al temporal de lluvias e inundaciones que azota Afganistán desde el pasado 26 de marzo, según el último balance oficial ofrecido este sábado por las autoridades de gestión de desastres del Gobierno de facto talibán.

“Desde el 26 de marzo, las lluvias, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y derrumbes de viviendas han dejado un saldo de 179 mártires, 238 heridos y 9 personas desaparecidas en todo el país”, declaró el portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA), Mohammad Yousuf Hamad.

Según las autoridades, al menos 22 personas murieron y nueve personas resultaron heridas durante las últimas 48 horas debido a las lluvias torrenciales, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra.

La destrucción material tras semanas de precipitaciones ha sido extensa y afecta a la infraestructura básica del país. Un total de 1.277 viviendas han quedado completamente destruidas, mientras que otras 5.770 presentan daños parciales, según informes de la ANDMA.

El impacto en las comunicaciones es igualmente severo, con 372 kilómetros de carreteras devastados. En el sector agrícola, vital para la subsistencia de la población, se ha registrado la pérdida de 18.650 jeribs de tierras de cultivo, equivalentes a unas 3.730 hectáreas, junto con la destrucción de más de 4.300 árboles.

Los desastres ya han afectado a casi 8.987 familias, han provocado la pérdida de 100 cabezas de ganado y la destrucción de otros seis kilómetros de carreteras, profundizando la crisis en las zonas rurales.

Los incidentes más recientes se concentran en un arco geográfico que abarca trece provincias, las de Kabul, Parwan, Panjshir, Paktia, Paktika, Ghazni, Kandahar, Balkh, Faryab, Badakhshan, Nangarhar, Laghman y Kunar.

Afganistán, con una infraestructura debilitada por décadas de conflicto y viviendas de adobe altamente inestables frente a la humedad, continúa enfrentando una vulnerabilidad extrema frente a los fenómenos climáticos.

Esta fragilidad se ve agravada por el aislamiento internacional del régimen y un fuerte recorte en la ayuda humanitaria del exterior, lo que dificulta las tareas de reconstrucción y asistencia a las miles de familias que han perdido su sustento y su hogar.