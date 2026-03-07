Albert Pujols destaca éxito plan de juego

El futuro miembro de Cooperstown, Albert Pujols agregó un logro más a su carrera tras debutar con triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana.

Con su primer partido se convierte en el quinto dirigente del equipo en el evento, uniéndose a Manny Acta, Felipe Alou, Tony Peña y Rodney Linares.

Más allá de sus logros individuales, Pujols aprovechó para destacar el trabajo de su coaching staff, que fue clave para la administración del bullpen la noche del viernes.

“El trabajo y la dedicación de Wellington Cepeda, Joel Peralta y José Cano dio grandes resultados, nos preparamos para saber mover las piezas en los momentos adecuados”.el buen desempeño del relevo criollo.

La selección de República Dominicana arrancó con una victoria en su debut ante Nicaragua en el Clásico Mundial, y tras el partido Albert Pujols valoró la preparación del equipo, el manejo del pitcheo y el compromiso de los jugadores para representar al país.

Motivación

Destacó que es poco lo que se puede decir a los jugadores en cuanto a lo que representa jugar para República Dominicana.

“No hay nada que motive más que el nombre de Dominicana en el pecho”, indicó Pujols en la rueda de prensa post partido.

Van con todo

Pujols también sostuvo que no le sorprendió el buen inicio del equipo nicaragüense y señaló que todos los rivales de Dominicana siempre darán lo mejor en el terreno de juego para tratar de vencerlos.

También dio crédito a las incorporaciones de última hora de Junior Lake y Erik González, quienes se sumaron al conjunto dominicano tras las salidas de Johan Rojas y Jeremy Peña (lesionado).