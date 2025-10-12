LOS ANGELES.- Albert Pujols fue tres veces Jugador Más Valioso (MVP) y dos veces campeón de la Serie Mundial, con más de 3,000 hits y 700 jonrones. Ahora, tiene un nuevo título: mánager.

La superestrella llegó a un acuerdo que lo convierte en el próximo dirigente de Los Angeles Angels, lo que pone al futuro miembro del Salón de la Fama de vuelta en una cueva de MLB menos de cuatro años después de conectar su jonrón número 700.

Pujols pasará a la historia como una leyenda de los St. Louis Cardinals, pero pasó casi una década con los Angels después de firmar un mega contrato con la franquicia en la agencia libre. La novena lo mantuvo cerca, y ha sido elegido para suceder a Ron Washington como líder del clubhouse.

Esto es lo que necesitas saber sobre la decisión de los Angels de contratar a Albert como su mánager.

¿Por qué los Angels contrataron a Albert Pujols?

Pujols fue mencionado como un candidato probable para los Angels tan pronto como el equipo tomó la

decisión de separarse de Ron Washington, quien se perdió más de la mitad de la temporada 2025 tras someterse a una cirugía cardíaca.

El dominicano es uno de los favoritos del dueño de los Angels, Arte Moreno, según informó The Athletic, que explicó que Moreno tiene al exjugador de 45 años en «alta estima».

Pujols ya estaba trabajando para los Angels antes de ser nombrado mánager, pasando tiempo con el equipo durante los entrenamientos de primavera en cada una de las últimas tres temporadas y trabajando con algunos de los prospectos de la franquicia en la República Dominicana durante la temporada.

Aunque no cumplió necesariamente con las enormes expectativas que vinieron con el contrato de 10 años que firmó con los Angels en 2012, su liderazgo y profesionalismo evidentemente dejaron una buena impresión en la directiva, lo que hizo posible esta asociación.