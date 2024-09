Alberto María tras la búsqueda del éxito en solitario

Alberto María, ex vocalista de las agrupaciones Chiquito Team Band y Revolución Salsera, es un fajador impenitente que no se inmuta ante los retos de llevar una carrera en solitario en tiempos de tanta competencia y sin el apoyo de un inversionista que la sustente.

Pero él, curtido en el ambiente artístico donde aportó sus talentos a otras agrupaciones, siente que en los dos últimos años, de cinco como solista, el público ha respondido a su propuesta. “La gente me ve en plazas, en las calles y se me acerca para hablarme sobre mis temas, en mis presentaciones son muy receptivos conmigo y eso de alguna manera es un nivel de aceptación”.

Promueve su nueva canción “Por ella”, un featuring junto a su colega Yiyo Sarante

Claro en sus planteamientos y sin ínfulas de estrella, con humildad confiesa que le falta un tema como solista que lo identifique como Alberto María.

“Estoy consciente que la gente aún no identifica una canción mía como solista, sino con éxitos como Volveré, Corazón salvaje, El amor es libre. Aunque el público de la calle, el ‘underground’, me conoce, me acepta y me apoya”, asegura.

Como solista ha grabado canciones como Con la misma piedra, Tan adentro de mi alma, Sopa de caracol, Sigue tu vida, Tu cárcel, entre otras, pero está a la espera de ese éxito musical en solitario que necesita para emprender con altos vuelos en la industria.

Alberto María entiende que una de sus debilidades es que no ha tenido un manager que asuma el proyecto y lo lleve al siguiente nivel. “En ese sentido he trabajado con mi compadre Jayson Rivas, quien ha estado conmigo siempre y es algo que agradezco, pero tener un manager que te coloque en el mercado, que se encargue de tus canciones y asuma todo lo que conlleva el manejo de un artista, me ha hecho falta”, confiesa.

Su nueva apuesta musical es Por ella, un featuring con Yiyo Sarante, quien también hizo el arreglo. Una versión salsa del éxito autoría de Jorge Luis Piloto, en las voces de José José y José Feliciano. “Confío mucho en esta versión que grabamos en Yiyo Sarante Estudio y fue mezclada y masterizada por Miguel Play”, destaca Alberto María.

El joven salsero asegura que en la actualidad la salsa hecha por dominicanos está bien posicionada. “Yiyo Sarante y Chiquito Team Band son los que están a la cabeza del género, pero también hay otros que trabajan muchísimo, como es el caso de David Kada, Yanfourd, Asdrúbal, Sexappeal, y yo también”, finaliza.

Background

Alberto María se inició en la música como integrante de una “Copy band”, desde donde pasó, como cantante y güirero, al grupo Chabelly (2005), orquesta de planta de Ferry del Caribe, durante seis años. Tiempo después regresó a las “copy band” de grandes volúmenes, como “La Boba Band”, así como a las bandas de Antonio González y Miguelito Leclerc.

En 2010 ingresó a la Orquesta Internacional de Ramón Orlando, donde permaneció por espacio de dos años. Durante un breve tiempo fue corista de Yiyo Sarante, David Cada y Clasicom, hasta que en el 2012 pasó a formar parte de la Chiquito Team Band, desde donde salió para conformar la orquesta Revolución Salsera.