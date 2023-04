Alburquerque lanza duras críticas al sistema político del país

Santo Domingo-. El ingeniero Ramón Alburquerque lanzó su precandidatura a la Presidencia este domingo, con fuertes críticas contra el Gobierno y el sistema actual, al cual definió como injusto, por «la falta de equidad que impera en el mismo».

Alburquerque, ex senador de la República por la provincia Monte Plata, llamó al pueblo a respaldar su candidatura a presidente, dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), «para evitar que el país siga perdiendo su identidad como nación».

Durante su discurso de trinchera, lamentó que el pueblo siempre haya elegido «a las personas que han saqueado al país», y criticó al gabinete del presidente Luis Abinader, «cuyos integrantes parecen de Finlandia».

Reprochó a los políticos que han gobernado al país en los últimos 30 años, porque, según afirmó, «saben cómo resolver los problemas y no lo hacen».

Recordó que el país tiene uno de los salarios mínimos más bajos (209 dólares al mes), mientras el gobernador del Banco Central y otros funcionarios «se llevan la mejor tajada».

«Han dirigido (los políticos), pero no han gobernado. Tenemos el ejemplo del problema haitiano, saben cómo resolverlo, pero no lo hacen», dijo el ex legislador, quien sugirió construir clínicas en Haití para que las mujeres de ese país no vengan a dar a luz a República Dominicana.

Lamentó que mientras los líderes políticos dominicanos han pregonado el supuesto crecimiento económico en los últimos años, la mayoría de la población gana salarios que no les alcanzan para comer.

¿De qué equidad se habla, si la diferencia entre lo que ganan el gobernador del Banco Central y otros funcionarios con los salarios mínimos es 100 veces mayor, porque el mismo gobierno considera que algunos ciudadanos son parias, sin derechos humanos?, preguntó.

Alburquerque, un ingeniero químico que estudió en Estados Unidos, fue presidente del Senado en su condición de senador por la provincia Monte Plata durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hoy caso desaparecido.

Abandonó al PRD para ingresar al PRM, tras la fundación de esta última entidad política, que asumió el poder en las elecciones del 2020, en las que derrotó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ahora busca ganar la nominación presidencial del PRM, pero su lucha no resultará nada fácil, debido a que deberá enfrentar a la cúpula de ese partido, que maneja los cargos públicos y el dinero del presupuesto.

El acto de lanzamiento de la precandidatura se celebró el Hotel Barceló, antiguo Lina, en el Distrito Nacional.