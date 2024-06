Alcalde acusa senador electo de incoherente

VILLA VÁSQUEZ.- El alcalde de este municipio aseguró, que las declaraciones del senador electo Bernardo Alemán sobre el tema medioambiental de la provincia de Montecristi, son incoherentes y desafortunadas, por lo que aseguró que desde su posición y como persona continuará en la defensa del ecosistema de la zona.

En ese sentido, Jenry Castro expresó, que en su condición de alcalde lo que ha hecho es denunciar la depredación al medio ambiente, la cual ha llamado un ecocidio, cometido en el paraje Las Canas, próximo a playa Buen Hombre de este municipio.

“Cada quien es responsable de sus acciones, y si el senador considera que el Ministerio de Medio Ambiente ha cometido un abuso político al cancelar a su encargado provincial, esa es su opinión que nosotros respetamos, así como respetamos además, la atinada y justa decisión del ministerio de medio ambiente”, dijo Castro.

Precisó, que los alcaldes además de las responsabilidades propias de sus funciones, deben ejercer la función de defensoría de todo aquello que sea propiedad de la demarcación en donde ejercen sus mandatos, y lo que hizo fue denunciar el hecho que consideró contrario a la ley y al sano desarrollo de la zona, por lo que expresó no ir de acuerdo con las declaraciones el pasado fin de semana del senador electo y su compañero de partido, Bernardo Alemán.

“Seguiré con mi defensa a nuestros recursos naturales, pues sin ellos no hay turismo, no hay desarrollo, y no hay vida. expresó Jenry Castro.

Posición del senador

El senador electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bernardo Alemán, expresó su descontento con la cancelación del encargado provincial de Medio Ambiente en Montecristi, Kelvin Olivo. Precisó que con la decisión del Ministro Miguel Ceara Hatton, indicó que la misma fue un abuso de poder.