Alcalde “dibuja” rostros de alegría a 120 niños de la escuela Los Lirios

BARAHONA.- Más de 120 niños estudiantes de la escuela primaria Los Lirios del sector Pueblo Nuevo “dibujaron” este lunes en sus caras rostros de alegría y felicidad, al recibir igual cantidad de calzados de manos del alcalde de Barahona, Míctor Fernández.

El ejecutivo municipal fue recibido por la directora del plantel escolar, Ángela Mieses, el equipo de apoyo y los estudiantes que cursan primero, segundo y tercer grado de primaria.

Fernández reconoció el gran esfuerzos que desplegaron las autoridades de la citada escuela porque estando ya fuera de la cotidianidad de las clases la convocatoria ha sido muy loable por la extraordinaria asistencia de los niños y niñas.

“Quiero que sepan que tienen un aliado en el Ayuntamiento, no un aliado político, porque los niños no votan, sino un aliado de la comunidad porque yo nací y me crié en la rotonda de Pueblo Nuevo”.

Puede leer: Inabie iniciará alimentación escolar desde el primer día de clases

Aseguró que tan pronto recibió los tenis para niños, de una vez le vino a la cabeza la escuela de Los Lirios porque se crió en Pueblo Nuevo y es allí donde se encuentra plantada esa escuela; además, el alcalde reconoce el tipo vicisitudes que atraviesan los padres para adquirir los zapatos y útiles escolares de sus hijos.

Aseguró que desde la Alcaldía no puede dejar solos a los maestros porque no bastan. Entiende que hay que hacer un trabajo desde el hogar, porque los educadores reciben los niños cuando vienen del hogar, entonces conjuntamente con las Unidad de Atención Primaria (UNAP), promotores de salud, el Ayuntamiento y todos los líderes comunitarios hay que tener nuevas estrategias para cambiar la percepción de Pueblo Nuevo con ciertos acontecimientos que se suceden aquí y es garantizando la inversión en la niñez para que continúen sus estudios y alcancen sus metas de futuros profesionales.

Finalmente, la titular de la escuela Los Lirios, Ángela Mieses, agradeció el gesto del alcalde Fernández de acudir la mañana de este lunes y donar decenas de tenis a los niños de esa escuela, los cuales fueron recibidos con regocijo y mucho entusiasmo.