MIAMI (AP) — Sandy Alcántara dejó atrás los altibajos del año pasado y tuvo un buen comienzo de temporada.

El as de los Marlins permitió cuatro hits y una carrera en su sexta apertura en un día inaugural, la mayor cantidad en la franquicia, el viernes, llevando a Miami a una victoria en casa por 2-1 sobre los Colorado Rockies.

Alcántara permitió que solo un corredor llegara a base en las tres primeras entradas y terminó con cinco ponches y dos bases por bolas.

“Es fantástico para mí, sobre todo ganar el primero”, dijo. “Sabemos que esta es una temporada larga y es mejor cuando empiezas a ganar”.

Fue justo el tipo de comienzo que Alcantara necesitaba después de un difícil 2025. Tras perderse toda la temporada 2024 debido a una cirugía Tommy John, Alcantara regresó al montículo en el partido inaugural del año pasado y terminó la temporada con un récord de 11-12 y una efectividad de 5.36 en 31 aperturas.

Su rendimiento fue espectacular tras el receso del Juego de Estrellas, después de una racha en la que perdió siete partidos consecutivos como titular y pasó casi dos meses sin victorias en medio de especulaciones sobre su posible traspaso durante toda la temporada , algo que, según él, fue difícil de sobrellevar.

Los Marlins finalmente decidieron no traspasarlo, y el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2022 y dos veces All-Star tuvo un récord de 7-3 con una efectividad de 3.13 en sus últimas 12 aperturas.

El entrenador Clayton McCullough, en su segundo año al frente del equipo, declaró el viernes que notó un cambio prometedor en la mentalidad de Alcántara durante la pretemporada.

“Este es nuestro segundo año con Sandy, y creo que a veces lo vimos más jovial”, dijo McCullough. “Sabía que había superado muchas cosas. Ya no se hablaba de rehabilitación. Estaba sano. Había demostrado que había aguantado momentos difíciles y que era capaz de rendir a un nivel altísimo en la segunda mitad de la temporada. Creo que durante la pretemporada pudo ponerse realmente fuerte”.

Alcántara, de 30 años, está en su octava temporada en las Grandes Ligas y es el jugador con más antigüedad en Miami. El presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, Peter Bendix, predijo antes del partido que el «Sandy de antaño» regresaría al montículo este año.

En su mejor momento, Alcántara fue uno de los lanzadores más resistentes de la liga. Hizo historia en 2022 al convertirse en el primer lanzador de los Marlins en ganar el premio Cy Young. La votación fue unánime después de que lanzara seis juegos completos en 228 2/3 entradas, la mayor cantidad en la liga, lo que también representó el mejor registro de la liga.

“Sandy es muy importante para esta organización”, dijo Bendix. “Sabemos lo que ha logrado aquí, lo que significa para la organización. Creo que él está orgulloso de ello y nosotros también. Creo que este año podría ser el mejor año de Sandy hasta ahora”.

Alcantara permitió que solo un corredor llegara a base el viernes hasta la cuarta entrada, cuando el jardinero izquierdo de los Rockies, Jake McCarthy, conectó un sencillo de toque al inicio de la entrada y robó la segunda base antes de ser puesto out en el plato por el jardinero derecho Austin Slater tras un sencillo de Hunter Goodman. Jordan Beck conectó un sencillo productor de carrera más tarde en la misma entrada.

“Él colocaba la pelota donde quería”, dijo el mánager de los Rockies, Warren Schaeffer. “Salimos con agresividad. En la cuarta entrada, cuando lo teníamos un poco acorralado, dejamos pasar algunos lanzamientos, ampliamos la cuenta y lo obligamos a esforzarse un poco. Pero al final logró salir airoso. Es realmente bueno”.