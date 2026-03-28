Alerta amarilla: tres provincias y el Distrito Nacional ante posibles fuertes lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó este sábado que redujo la alerta amarilla a tres provincias y el Distrito Nacional debido a las condiciones climáticas que se esperan para la tarde. La medida abarca Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional, según el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET).

El organismo meteorológico explicó que la combinación de la vaguada y los efectos del ciclo diurno provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en estas localidades.

Además, se mantienen alertas verdes en otras nueve provincias: Monte Plata, La Vega, La Altagracia, Santiago, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y Monseñor Nouel.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta amarilla, para prevenir accidentes o situaciones de riesgo.