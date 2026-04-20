Santo Domingo.– Los artistas venezolanos Omar Enrique y Omar Acedo unieron sus voces en el proyecto “Los Omares”, con el que presentan el álbum “Vida”, una producción de 12 temas realizada en República Dominicana bajo la dirección del productor Moisés Sánchez.

El disco será sometido a consideración de la Academia Latina de la Grabación, mientras que ya está disponible en plataformas digitales el sencillo “Nada cambiará mi amor por ti”, carta de presentación del proyecto.

Uno de los elementos distintivos de “Vida” es su esencia caribeña, con arreglos de merengue interpretados por músicos dominicanos y grabados en IM Estudios, con mezcla y masterización del ingeniero Ramsés Alegría, conocido como “Súbele Ram”, ambos con trayectoria reconocida en los Latin Grammy.

Un junte que apuesta al merengue

El proyecto “Los Omares” marca una nueva etapa para ambos intérpretes, quienes apuestan por el merengue como eje central de esta producción.

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La propuesta combina la experiencia de Omar Enrique, con más de 100 canciones en su repertorio, y la versatilidad de Omar Acedo, quien ha desarrollado una carrera sólida tanto en agrupaciones como en su etapa como solista.

Trayectoria y colaboraciones

Omar Enrique ha logrado posicionarse en mercados como Colombia, Panamá y República Dominicana, con éxitos como “Entre tú y yo”, “No te olvido” y colaboraciones junto a figuras como Elvis Crespo y el grupo Ilegales.

Por su parte, Omar Acedo ganó notoriedad tras su paso por agrupaciones como Salserín y Calle Ciega, consolidando luego su carrera individual con temas como “Solo contigo”, que alcanzó el primer lugar en la radio venezolana.

El sello del productor

El álbum cuenta con la producción de Moisés Sánchez , quien ha ganado reconocimiento en la industria por su trabajo con artistas de merengue y por proyectos premiados, incluyendo producciones vinculadas a galardones Grammy.

Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras internacionales y trabajos grabados en República Dominicana que han sido valorados por la crítica especializada.

Con “Vida”, Los Omares buscan consolidar una propuesta que conecte con el público latino a través de un sonido fresco, pero anclado en las raíces del merengue.