SANTO DOMINGO.- Después del medio día seguirán las lluvias y posibles ráfagas de viento en las provincias de Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y San Pedro de Macorís por la incidencia de una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En La Romana y La Altagracia también en horas de la tarde ocurrirán lluvias moderados con posibles ráfagas de viento.

Indomet precisó que en Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado a nublado después del mediodía con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Pero, en el transcurso de la noche habrá una reducción de las condiciones de lluvias y solo se observarán chubascos pasajeros en localidades cercanas a la costa norte.

Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante las lluvias caída, la anunciada y ante las posibilidades que ocurran inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas mantiene alerta amarilla para las provincias Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, para que los residentes en zonas vulnerables comiencen los preparativos por posibles evacuaciones.

Mientras en alerta verde están La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat y Monseñor Nouel para que los residentes en zonas baja estén informado de la existencia de una fenómeno y se mantengan en comunicación con los organismos de emergencias.

En cuanto al pronóstico marino de Meteorología se informó que el oleaje está normal en las costas del océano Atlántico y el mar Caribe, pero las pequeñas embarcaciones deben navegar con precaución en horas de la tarde porque las lluvias reducen la visibilidad.

La Indomet comunicó que mañana las lluvias se reducen en gran parte del país porque comenzará a incidir en las condiciones del tiempo un sistema de alta presión.

En tanto las lluvias que ocurran serán chubascos pasajeros en la mañana, asociados al transporte de nubosidad que realiza el viento del noreste.