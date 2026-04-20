California.- La actriz estadounidense de origen dominicano Zoé Saldaña ha sido nombrada nueva embajadora global de Lancôme, en un movimiento que refuerza la estrategia de la firma de asociarse con figuras influyentes del cine contemporáneo y de alcance internacional.

El anuncio, realizado este lunes, sitúa a la ganadora del Óscar por su papel en Emilia Pérez como uno de los principales rostros globales de la marca, integrándose a una lista de embajadoras que incluye a Julia Roberts, Zendaya y Penélope Cruz.

Un fichaje estratégico para la industria de la belleza La incorporación de Saldaña responde a su proyección global y a su capacidad de conectar con distintas generaciones y culturas. Desde la compañía destacan su “autoridad serena” y su perfil como una voz relevante para las mujeres actuales, cada vez más interesadas en la autenticidad que en los estándares tradicionales de belleza. En esta nueva etapa, la actriz encabezará la campaña de Absolue Longevity MD, una línea de cuidado de la piel basada en la ciencia de la longevidad, que busca actuar sobre el envejecimiento biológico y no solo sobre la edad cronológica.

Discurso de autenticidad y diversidad

En declaraciones recogidas por medios internacionales, Saldaña ha subrayado que su alianza con Lancôme va más allá de lo comercial, definiéndola como una “verdadera asociación” basada en valores como la representación, la diversidad y el empoderamiento femenino.

La intérprete también ha insistido en una visión contemporánea de la belleza:

“La belleza tiene que ver con la convicción: el valor de marcar tus propias reglas”.

Esta declaración refuerza una narrativa alineada con la evolución del sector hacia estándares más inclusivos.

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Un momento clave en su carrera El nombramiento llega en uno de los puntos más altos de la carrera de Saldaña. Además de su reconocimiento en premios y su participación en franquicias globales como Avatar, la actriz ha sido incluida recientemente entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Para Lancôme, esta alianza simboliza una apuesta por figuras con identidad propia y relevancia cultural, en un contexto en el que la industria de la belleza busca redefinir sus mensajes hacia propuestas más auténticas, diversas y centradas en la experiencia individual.

El fichaje de Zoé Saldaña como embajadora global no solo consolida su influencia más allá del cine, sino que también refleja un cambio en la narrativa de las grandes marcas de lujo, donde la representación, la ciencia aplicada al cuidado personal y la autenticidad se posicionan como ejes centrales del discurso contemporáneo de la belleza.