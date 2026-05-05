El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el Poder Ejecutivo someterá ante el Congreso Nacional una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado para reducir en un 50% la asignación de fondos a los partidos políticos durante el segundo semestre de 2026.

La propuesta técnica establece que los tres partidos mayoritarios, que actualmente perciben 144 millones de pesos mensuales cada uno, pasarían a recibir 72 millones de pesos a partir del mes de julio.

El ahorro proyectado mediante esta medida se estima en 432 millones de pesos, considerando únicamente a las tres organizaciones con mayor representación.

De acuerdo con el funcionario la reorientación de estos recursos tiene como objetivo mitigar el impacto fiscal de los subsidios a los combustibles y fortalecer los programas de asistencia social.

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Recorte a partidos

Rijo Presbot señaló que, debido a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, el Estado podría requerir entre 70,000 y 80,000 millones de pesos adicionales para mantener el subsidio a los hidrocarburos si el barril de petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares.

El funcionario aclaró que el Poder Ejecutivo no cuenta con facultades legales para modificar estas partidas de manera administrativa, por lo que el proyecto de ley será introducido formalmente en las cámaras legislativas después del 1 de julio, cumpliendo con los plazos que establece el ordenamiento jurídico para la reformulación del presupuesto anual.

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Ante los reparos manifestados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, el titular de Presupuesto indicó que el Congreso Nacional será el escenario encargado de debatir la pertinencia de la medida.

Según el informe oficial, la rigidez del gasto público actual limita el margen de maniobra del Gobierno, con 143.45 de cada 162.28 pesos del presupuesto ya comprometidos en pagos de educación, salud, intereses de deuda y transferencias fijas.