Cardiólogos dominicanos alertan sobre riesgo silencioso de la hipertensión no tratada

Santo Domingo. – Cerca del 70 % de las personas diagnosticadas con hipertensión arterial no reciben tratamiento médico, lo que las coloca en alto riesgo de sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV), advirtió la Sociedad Dominicana de Cardiología (SODOCARDIO).

La entidad expresó también su preocupación por el creciente número de jóvenes afectados por enfermedades cardiovasculares, relacionadas con el uso de vapeadores, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas como la vodka, y el estilo de vida sedentario promovido por el uso de dispositivos electrónicos desde edades tempranas.

La doctora Vicmary Pineda, presidenta de SODOCARDIO, explicó que la hipertensión arterial es una de las principales causas tanto de enfermedades cardiovasculares (ECV) como de accidentes cerebrovasculares.

Durante una entrevista ofrecida al portal www.resumendesalud.net, la doctora Pineda destacó que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte a nivel mundial.

Subrayó que para controlar la hipertensión es fundamental mantener niveles adecuados de lípidos, conservar un peso saludable, dormir bien, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de alcohol y no fumar.

Mes del Corazón: Actividades para crear conciencia

Con motivo del Mes del Corazón, que se celebra en septiembre, SODOCARDIO llevará a cabo diversas actividades bajo el lema “No te pierdas un latido”, una iniciativa de la Federación Mundial del Corazón que busca sensibilizar a la población sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

La campaña incluye una fuerte presencia en redes sociales con mensajes motivadores que promueven hábitos de vida saludables, así como la Caminata 5K “Latidos por la Vida”, que se realizará el 27 de septiembre a las 7:30 a.m., partiendo desde el Jardín Botánico.

Además, se realizarán media tours, actividades de concienciación, la iluminación en rojo de monumentos emblemáticos del país y el evento científico Cardio Update 2025, los días 3 y 4 de octubre, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales.

“Con estas iniciativas, SODOCARDIO reafirma su compromiso con la salud cardiovascular de todos los dominicanos, promoviendo cambios de estilo de vida simples pero efectivos: moverse más, comer mejor y hacerse chequeos médicos periódicos. Así podemos vivir más y compartir más tiempo con nuestros seres queridos”, concluyó la doctora Pineda.