Alertan sobre ajo retirado en Estados Unidos: podría causar graves problemas de salud

Una cadena de supermercados en Estados Unidos, Tops Friendly Markets, con sede en Nueva York y presencia en Pensilvania y Vermont, decidió retirar del mercado un producto de ajo que se estaba vendiendo en esas zonas, según reportes de medios.

En estos estados vive más de un millón de dominicanos, además de otras comunidades, muchos de los cuales tienen bodegas y supermercados donde también se ofrecía este producto.

La situación ha generado preocupación entre algunos comerciantes, luego de que la empresa proveedora advirtiera que su consumo podría causar problemas de salud graves, e incluso la muerte.

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El retiro incluye bolsas de 6 onzas de ajo pelado de la marca Christopher Ranch, identificadas con el código UPC 00007457410852. Todas las fechas de vencimiento están incluidas en esta medida. Tops ha clasificado el producto como Clase 1, que representa el nivel más alto de riesgo.

Las personas que hayan comprado este producto pueden devolverlo en cualquier tienda Tops con su comprobante de compra y recibir un reembolso completo.