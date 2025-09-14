Alex Bueno es dado de alta

Santo Domingo, R.D. – El reconocido cantante dominicano Alex Bueno ha sido dado de alta médica tras mostrar una notable mejoría en su estado de salud. Así lo confirmaron sus allegados mediante un comunicado oficial, donde también se destacó que el artista ya tiene controlados sus niveles de azúcar en la sangre, uno de los principales indicadores que preocupaban a los médicos.

Después de recibir atención médica especializada en el país, los doctores recomendaron que el intérprete de éxitos como «Querida» y «Jardín Prohibido» sea trasladado a Estados Unidos, donde se someterá a una serie de estudios médicos avanzados. Estos exámenes, que abarcarán desde la A hasta la Z, tienen como objetivo garantizar una recuperación total y descartar cualquier otro posible inconveniente de salud.

“Queremos ser lo más transparentes posibles con todos ustedes. […] Ahora el artista se trasladará a Estados Unidos para realizarse una serie de estudios y/o exámenes avanzados”, señala el comunicado, reafirmando el compromiso de mantener informados a sus seguidores.

Aunque actualmente se encuentra estable y recuperado en gran medida, Alex Bueno deberá seguir estrictamente el tratamiento médico, cumplir con el reposo indicado y continuar bajo supervisión profesional durante esta nueva etapa.

El equipo del artista expresó su profundo agradecimiento por las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas por parte del público y los medios de comunicación. También aseguraron que se mantendrán ofreciendo actualizaciones oportunas sobre la evolución del cantante.

Alex Bueno, considerado una de las voces más emblemáticas de la música tropical y romántica de República Dominicana, ha recibido un masivo respaldo de sus fanáticos, quienes continúan manifestando su amor, esperanza y buenos deseos por su pronta y completa recuperación.