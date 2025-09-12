Santo Domingo.– La oficina del cantante dominicano Alex Bueno aclaró este viernes el verdadero estado de salud del artista y desmintió categóricamente las versiones falsas que circulan en algunos portales sobre su situación clínica.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el equipo del intérprete de ‘Esa mujer’ señaló que “la única fuente oficial para saber cómo va marchando todo realmente, es esta plataforma del artista”, advirtiendo al público que no se deje confundir por informaciones no confirmadas.

La oficina explicó que Alex Bueno “se encuentra mucho mejor, gracias a Dios, reaccionando positivamente a los tratamientos que está siendo sometido por los médicos”, aunque precisó que todavía quedan algunas evaluaciones pendientes.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue desmentir la versión de que el cantante estaría entubado.

“Alex no está intubado, como han publicado otras fuentes, y está consciente de todo lo que está pasando”, aclararon.

El mensaje añade que se trata de un proceso en curso, pero que existe confianza en que los resultados seguirán siendo positivos.

El cantante dominicano, Alex Bueno ingresado en un hospital de EE.UU. / Oficina de Alex Bueno.

“Tenemos la fe de que seguirá mejorando, con el favor de Dios y la buena vibra de cada uno de ustedes”, explicó su oficina.

Finalmente, el equipo agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteró que mantendrá informados a los seguidores sobre cualquier novedad.

Alex Bueno, se encuentra ingresado desde el jueves en un hospital de Estados Unidos, tras experimentar recientemente un episodio de hipoglucemia, condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de glucosa en la sangre.