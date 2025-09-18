Nueva York. — Mayimba Music celebra con orgullo la nominación del reconocido artista dominicano Alex Bueno a los Latin Grammy 2025.

El cantante compite en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata por su producción discográfica El Más Completo, lanzada en abril de este año.

Se trata de la segunda ocasión en que El Mayimbito, como también se le conoce, disputa este galardón, lo que representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria artística.

“Cada día más agradecido a Dios, a la vida y a todo mi Team Alex Bueno, porque hoy vemos hecho realidad lo que soñamos al empezar esta producción. Felicito a mis colegas y compatriotas Milly Quezada y Eddy Herrera por compartir conmigo esta categoría”, expresó el intérprete tras conocerse la nominación.

Desde su lanzamiento, El Más Completo ha recibido elogios por la calidad de sus arreglos y la diversidad de géneros que abarca, consolidando a Alex Bueno como una de las voces más versátiles del Caribe.

Mayimba Music, responsable de la distribución del álbum, destacó que este logro es también un reconocimiento al esmero puesto en cada detalle de la producción.

Sobre el álbum El Más Completo

El proyecto incluye merengues como “Gente Luminosa” (Pedro Labandón Pérez), “No Juegues Más” (Leonardo Favio), “Te Suplico” (Rigoberto Peralta Núñez) y “Toqué Fondo” (Ramón Orlando, José Luis Azcona y Alex Bueno).

El disco también reúne bachatas como “Vuelve” y “No Te Olvidaré” (Félix Mirabal), “Yo, El Juguete” (JC Fernández), “Hay Amores” (Brando Goicochea), “Il Cielo in Una Stanza” (Gino Paoli), además de un popurrí con siete de las bachatas más icónicas de todos los tiempos.

La producción estuvo a cargo del maestro Manuel Tejada, con arreglos musicales de Ramón Orlando, El Prodigio, Pablo Rosario, Robinson Hernández, Darys Contreras, entre otros.

La versatilidad del álbum se completa con el merengue típico “Esa Mujer” (Víctor Víctor), las salsas “Un Momento Contigo” (Alex Bueno) y “Compañera” (José Luis Azcona), la balada “Amor Regresa” (Félix Veloz y José Luis Azcona), y el bolero “Lágrimas del Alma” (Boni Vilaseñor).