9/11 y una visión de Dios

Pasado mañana se cumplirán 20 años del atentado a la Torres Gemelas, el Pentágono y otros blancos terroristas. Todavía hay muchas dudas sobre el verdadero origen de esos hechos, pero cuales fueran puede decirse que marcaron el destino de la humanidad, tal y como ha venido a hacerlo la Pandemia del COVID 19. No quiero elucubrar al respecto, y me limitaré, por que entiendo como fundamental de esos eventos es la falta de amor y solidaridad entre los seres humanos, a citar algunas de las sentencias de Baruch Spinosa, que era el dios en que creía Albert Eistein:

“¡Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho! Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida.

Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti.

¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa!

Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti.

Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito…

¡No me encontrarás en ningún libro!

Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas.

No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir.

No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro… ahí estoy, latiendo en ti.” Si lo busca completo encontrará otras máximas que son “algo más que salud”.

Por: José Díaz

[email protected]