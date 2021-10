ALGO MÁS QUE SALUD

Desgranando

Otra vez la policía mata, por estar atracando, a una persona. En esta oportunidad a la arquitecta Leslie Rosado, pero en Santiago un policía mató “accidentalmente” a un joven de 26 años; en Padre las Casas mataron un hombre que supuestamente, ante un alto de una patrulla, se desmontaba con un arma en la mano; trece videos muestran que estaba desarmado. Por demás todavía esta sin resolver el caso de Joel Díaz y Elizabeth Múñoz, la pareja de cristianos acribillados sin mediar una palabra en Villa Altagracia el 31 de marzo de este año ¿Dígame Usted?.

Año y medio después quitaron el toque de queda. Muchas de las provincias aun no superan el 50% de vacunados, pero con la circular intimidatoria del Ministerio de Salud en el sentido de que no aceptaran en espacios públicos personas que no presenten su tarjeta de vacunación completa o una prueba PCR negativa, lograran superar el 70% de vacunados y así aspirar a la cacareada Inmunidad del rebaño.

A un genio de nuestros congresistas se le ocurrió convocar a un grupo de “artistas” que se dedican exclusivamente a decir obscenidades y malcriadezas en grabaciones de una basura llamada dembow, y que gracias a que saben utilizar el morbo, se han hechos populares y ricos, ostentando propiedades lujosas. La intención era para que adecentaran las grabaciones que hacen. Esa es una manera muy linda de perder el tiempo con gente que aparte de eso no tiene nivel más que para eso o que se lo lleven a cortar caña, recoger basura en la calle o cortar piedras.

El negocio de las vacunas forzó a una incensaría tercera dosis, ahora la OMS recomienda se pongan un refuerzo si su vacunación fue con la china Sinovac. No creo en eso, pero para evitar presiones y como mi última dosis fue en marzo, la tomaré como un refuerzo, que si es válido.

Viene la reforma fiscal, están en un limbo los sonados casos de corrupción, no hay sentencia de Odebrecht, siguen en las nubes los precios de los combustibles y la canasta básica y también sigue “algo más que salud”.