Cesárea 30 años después

Hace 30 años escribimos en esta columna sobre la cesárea: “Es una operación quirúrgica que tiene como fin principal terminar el embarazo extrayendo el producto del mismo por la vía abdominal.

Existen muchas causas que hacen mandatoria la cesárea, tales como que el niño tenga un tamaño grande y se haya comprobado con evaluación manual o estudios fonográficos que no puede salir por vía vaginal, también cuando el niño este sufriendo por no poder salir y puede morir, otras motivaciones son entidades clínicas que impiden per-se el parto vaginal como lo es el desprendimiento prematuro de placenta de muchas horas de producida, etc., y aunque parezca paradójico la causa más frecuente es precisamente que la paciente haya sido cesáreada anteriormente”.

También escribimos, entonces, que fruto de que la atención en salud es vista como un negocio el índice de cesárea aumenta mucho a nivel privado: influyen criterios meramente mercantiles, hasta llegar al colmo de que algunos obstetras irresponsables recurren a la cesárea de manera alegre, simplemente porque esta le representa unos miles de pesos más de honorarios médicos que lo que cuesta el parto vaginal”.

El índice de Cesárea andaba entonces por el 35% cuando todavía la OMS sostiene que debe ser entre un 15 y un 20 %, pero vean estos titulares hoy: “En Chile, se realizan más cesáreas que partos vaginales: cifras que en las clínicas privadas llegan casi al 70%.” “Dos de cada tres cesáreas que se realizan en México son innecesarias. A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea.”

“La República Dominicana ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a partos mediante cesárea. En el sector público son el 47 %. En el sector privado la cifra es más extrema: nueve de cada diez partos son cesáreas: el 90 %.” Lo lamentable es que la razón principal es hacer dinero como lo escribimos en 1990 en “algo más que salud”.