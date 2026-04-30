Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a cuatro las provincias en alerta roja este jueves, debido a los aguaceros intensos asociadas a una vaguada que continuará incidiendo sobre gran parte del territorio nacional.

En alerta roja se encuentran Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, mientras que otras 14 provincias y el Distrito Nacional permanecen en alerta amarilla, y siete en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El organismo advirtió sobre la persistencia de condiciones de humedad e inestabilidad generadas por una vaguada asociada a un sistema frontal.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología, durante la tarde y primeras horas de la noche se registrarán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y posibles granizadas, principalmente en provincias del noreste, la llanura oriental, la Cordillera Central y el valle del Cibao.

Mapa de alertas emitido por el COE

Entre las demarcaciones con mayor incidencia de lluvias figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y San Cristóbal.

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En alerta amarilla están María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Distrito Nacional, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Santo Domingo y San José de Ocoa.

Mientras que en alerta verde se encuentran La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, Dajabón y El Seibo.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante posibles situaciones de emergencia.