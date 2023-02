Un San Valentín raro.-

A Echy.

Tú no me quieres”, “Tu no me comprendes”. Son de las expresiones-reclamos más frecuentes entre parejas, y puede ser mentira o una verdad a medias, lo más probable es que quizás a quien interpelan sea quien más le quiere y comprende, pero lo que regularmente sucede es que tendemos a valorar los afectos que recibimos sin darnos cuenta que no se nos puede querer más de lo que nos quieren, pero no podemos percibirlo así por nuestra particular manera de valorar lo que somos.

Quizás no exista nadie en el mundo que le quiera más que ese o esa a quién le reclamamos: “Tú no me quieres”, “Tú no me comprendes”.

Me despido con la hermosa visión de la mujer que nos regala Eduardo Galeano que es “algo más que salud: “No te enamores de una mujer que piensa, /que sabe lo que sabe y además sabe volar;/una mujer segura de sí misma. /Que se ríe o llora haciendo el amor, /que sabe convertir en espíritu su carne; /y mucho menos de una que ame la poesía (esas son las más peligrosas), /o que se quede media hora contemplando una pintura / y no sepa vivir sin la música.No te enamores de una mujer / a la que le interese la política /y que sea rebelde y sienta un inmenso horror por las injusticias. / Una que no le guste para nada ver televisión. Ni de una mujer que es bella sin importar / las características de su cara y de su cuerpo. / No te enamores de una mujer intensa, lúdica, lúcida e irreverente. / No quieras enamorarte de una mujer así. / Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no, / de ella, de una mujer así, jamás se regresa”.