Alianza Cristiana al Senado: «Muchos cristianos apoyamos Código Penal con 3 causales»

Santo Domingo.- La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) advirtió hoy al Senado que el Código Penal no debe aprobarse sin las 3 causales, como pretenden algunos legisladores de la Comisión Especial designada para estudiarlo.

Las personas católicas, bautistas, episcopales y de diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales que integran la ACD indicaron que, aunque urge que República Dominicana tenga un Código Penal actualizado para dar respuesta legal a nuevas formas de delitos, bajo ninguna manera puede ser sacrificando los derechos de las mujeres eliminando las tres causales.

Pedro Miguel Fernández, vocero de la organización cristiana, aclaró que no todas las personas cristianas están en contra de las causales y que mediciones como la Encuesta Nacional de Aborto demostraron que, contrario a las élites, en el caso de los católicos, por ejemplo, el 79% de las personas consultadas está de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.

Llamaron a los senadores a no temer a las amenazas de las cúpulas de algunas iglesias porque en la misma encuesta se evidencia que la influencia de la religión al momento de apoyar a un candidato para fines electorales es sumamente baja, siendo los principales factores: familia (56%), lo que conoce sobre su candidato (56%), historial del candidato (55%), afiliación política (55%), noticias (49%) y medios sociales (47%).

Explicaron que el aborto en las tres causales (cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto) no es un asesinato ni es un pecado y que la Biblia no hace mención del tema.

Sin embargo, la Alianza Cristiana Dominicana recordó que lo ideal sería que en la discusión del Código Penal no primaran las creencias religiosas particulares, sino un enfoque de derechos porque el Estado dominicano es laico y aconfesional.

En este sentido, Fernández citó el pasaje de Lucas 20:25 que dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

“Como personas de fe, que abogamos por la justicia social, solicitamos a los legisladores y legisladoras aprobar un Código Penal que incluya las 3 Causales. Somos conscientes que necesitamos el Código Penal pero debe ser un código que tome en cuenta a las mujeres y que responda a toda la ciudadanía, eso es democracia”, concluyó.