Alieska Díaz: “Apoyo de Banreservas al deporte es una inversión país”

Yubelkis Ramírez Viñas, vicepresidenta de Mercadeo de Banreservas; Antonio Mir, presidente LNB; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, y Pedro Chalas, vicepresidente de la LNB.

“El respaldo del Banco de Reservas al deporte es una inversión al país”.

Así lo afirmó Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa del Banco de Reservas.

Alieska pronunció el discurso central en representación de Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, en el cual la entidad anunció el apoyo a la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Manifestó, “creemos firmemente que apoyar al deporte es una inversion al país. No solo un patrocinio, es respaldar disciplina, oportunidades y futuro de nuestra juventud”.

Díaz agregó:

“Es por eso que estamos aquí junto a la Liga Nacional de Baloncesto dando inicio a este torneo, donde podremos disfrutar de las destrezas y habilidades de cada uno de los jugadores que conforman los equipos que estarán presentes en esta nueva temporada”.

Oscar Peña, gerente de división prensa del Banreservas; Nelson Encarnación, asesor de Relaciones Públicas de la entidad bancaria; Antonio Mir, presidente LNB; el periodista Franklin Mirabal y Héctor Romero, asesor de comunicaciones del Banco del Banco de Reservas.

Gran orgullo

La vicepresidenta ejecutiva senior Administriva de Banreservas, sostuvo, “para nosotros es un orgullo seguir siendo parte de la historia que años tras años ha permitido el crecimiento de la LNB con sus jugadores, porque cuando apostamos al deporte, apoyamos y apostamos a una juventud fuerte, enfocada y verdaderamente invencible”.

“Estamos conscientes de que al respaldar la práctica deportiva en todos los niveles, el Banco de Reservas contribuye a fomentar el crecimiento sano de la juventud y a crear una mejor sociedad”, expresó Alieska Díaz.

Antonio Mir

La actividad se inició con las palabras de Antonio Mir, presidente de la LNB.

Mir indicó que, “en la presente versión del torneo se suma la franquicia los Héroes de Moca, incorporación que aportará mayor valor competititvo para el disfrute de la fanaticada nacional”.

Yubelkis Ramírez Viñas, vicepresidenta de Mercadeo de Banreservas; el periodista Leo Corporán y Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas.

“Esta es nuestra temporada número 20 y 12 de ellas han sido de las manos del Banco de Reservas” refirió.

De acuerdo al presidente Mir sin el apoyo del Banreservas la LNB no hubiese sido posible en cada una de sus ediciones.

Aguilera

El principal ejecutivo de la Liga Nacional de Baloncesto, agradeció al presidente ejeutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, y aseguró que con la alianza de la entidad financiera y la liga se continúa fortaleciendo un proyecto deportivo que conecta con los fanáticos y promueve el talento de los jugadores locales y además posiciona el baloncesto dominicano en un escenario de mayor competitividad y proyección internacional.

Los participantes

En la temporada 2026 participan los campeones, Titanes del Sur, Metros de Santiago, Leones de Santo Domingo, Reales de La Vega, Cañeros del Este, Gigantes Basketball, Marineros de Puerto Plata, Soles del Este y Héroes de Moca.

Serie regular

La dirección técnica de la LNB, anunció que la serie regular del campeonato 2026 que comenzó anoche se extendera hasta el 27 de mayo próximo.

Cada equipo disputará 16 juegos.

Luego seguirá la fase de eliminación con 10 partidos para los seis conjuntos que avancen.

Las series semifinales serán al mejor de cinco partidos, mientras que la serie final se disputará al mejor de siete partidos.

Cortos

Los técnicos del basket comenzaron anoche a realizar sus vaticinios de cuales equipos estarán en la gran final.

La LNB tiene que hacer un plan promocional en todas las sedes para que los seguidores del deporte estén enterados los días y los lugares que se jugarán los choques.