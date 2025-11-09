Cójanlo

Alimentos en mal estado: se investiga al liceo Ramón Emilio Jiménez

Por
Alimentos en mal estado: se investiga al liceo Ramón Emilio Jiménez

Inabie inicia investigación tras denuncia de alimentos adulterados en liceo Ramón Emilio Jiménez

El director del Inabie (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil) no ha tardado en ordenar una investigación sobre la contaminación y mala preparación de los alimentos que se sirven en el liceo Ramón Emilio Jiménez, de esta ciudad.

Por la responsabilidad y transparencia que se asegura caracterizno a Adolfo Pérez de León se espera que aflore la verdad y que haya consecuencias. Es como tiene que ser.

La salud de estudiantes y docentes no debe correr riesgo con la distribución de alimentos hasta con gusanos o crudos. El funcionario instruyó para que se investigue a los suplidores, pero la verdad es que en el proceso no se debe excluir a ningún sector.

Sobre el sistema educativo gravitan muchos intereses. La denuncia obliga, por demás, a reforzar las medidas sanitarias para que con el almuerzo escolar se cumpla con los estándares de calidad. E incluso para evitar que se sirvan alimentos en mal estado. La denuncia tiene que aclararse.

TEMAS: #Alimentos en mal estado#Liceo Ramón Emilio Jiménez
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación