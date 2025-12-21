La Asociación de Mayoristas de Provisiones en Santo Domingo (Amaprosado) envió un mensaje de tranquilidad a las familias dominicanas al informar que el sector comercial cuenta con inventarios suficientes para cubrir la alta demanda propia de las festividades de Navidad y fin de año.

Olga Payero, presidenta de la entidad, aseguró que tanto los almacenes de provisiones como las surtidoras y los supermercados independientes están plenamente abastecidos.

Con esta declaración, el gremio busca frenar cualquier intento de especulación de precios fundamentado en una supuesta falta de mercancía.

De acuerdo con Payero, los artículos de mayor consumo durante la Navidad están disponibles de manera masiva en los canales de distribución mayorista.

Entre estos mencionó cereales y granos como arroz y leguminosas (habichuelas, guandules); líquidos como aceites vegetales y otros derivados y productos del agro como víveres.

«Tenemos abasto suficiente para que la población haga sus compras tranquila y sin sobresaltos. Los productos están disponibles en cantidades necesarias para que no se produzca escasez ni especulación en esta temporada», afirmó la dirigente empresarial.

Ante los rumores que suelen circular en estas fechas sobre posibles alzas o desabastecimiento, la presidenta de AMAPROSADO exhortó a la ciudadanía a «no dejarse confundir con informaciones que no responden a la realidad».

La asociación subrayó que el suministro está garantizado no solo para los días actuales, sino para las próximas semanas de celebración.

Asimismo, Payero recomendó a los consumidores acudir directamente a los mercados, almacenes y surtidoras, señalando que estos puntos de venta representan la mejor opción para ahorrar dinero en las compras navideñas gracias a sus precios competitivos. Entre otros productos de gran consumo para estas fechas y que están garantizados se encuentran: pollo, cerdo, papa y frutas