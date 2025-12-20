El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) aseguró que el abastecimiento de productos en todo el territorio nacional está plenamente garantizado durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, despejando cualquier inquietud sobre posibles escaseces en el mercado.

El presidente del CNCP, Jorge Jerez, informó que en la actualidad no existe falta de ningún tipo de mercancía y que los almacenes y comercios afiliados a la entidad se encuentran debidamente surtidos.

“Todos nuestros establecimientos a nivel nacional cuentan con suficiente cantidad de alimentos y productos esenciales para cubrir las necesidades de las familias dominicanas”, afirmó.

Jerez destacó que la población puede realizar sus compras con total tranquilidad, confiada en que encontrará productos de buena calidad, amplia variedad y a precios asequibles en los comercios afiliados al CNCP, especialmente en una época de alta demanda como las festividades de fin de año.

Asimismo, el presidente del CNCP aprovechó para enviar un mensaje de reflexión y buenos deseos a la ciudadanía.

“En esta época de unión y esperanza, exhortamos a las familias dominicanas a compartir estas fiestas con prudencia, armonía y gratitud”, expresó.

El dirigente gremial reiteró el compromiso de la institución con el país, subrayando que el CNCP continuará trabajando para garantizar el suministro oportuno de productos durante estas fechas tan significativas.

Deseó que la Navidad y el Año Nuevo traigan salud, bienestar y prosperidad a todos los hogares dominicanos.