NY Post.- Amed Rosario es el animador por excelencia, siempre el primero de los Yankees en salir del banquillo cuando un compañero conecta un gran batazo.

Salvo en el batazo más importante de la noche del martes, sus compañeros tuvieron que ocupar su lugar, porque Rosario era quien estaba en la caja de bateo.

Rosario apareció en el momento decisivo en una noche gélida en el Bronx, conectando un jonrón de tres carreras en la parte baja de la octava entrada, su segundo jonrón del partido, para llevar a los Yankees a la victoria sobre los Athletics por 5-3.

“Hay muchas emociones ahí”, dijo Rosario a través de un intérprete. “Solo buscaba un lanzamiento en el que pudiera hacer daño, y lo encontré”.

Conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio contra Civale en la parte baja de la segunda entrada y luego tuvo un swing aún más grande contra el ex Yankee Mark Leiter Jr. en la parte baja de la octava para culminar una remontada de cuatro carreras contra los A’s (3-7).

“Él es la energía del banquillo, así que estábamos entusiasmados de que respondiera en los momentos clave”, dijo José Caballero. “Es genial tener a alguien como él en el equipo. Nunca tiene un mal día. Siempre está lleno de energía. Es bueno para el vestuario, bueno para él y bueno para todos”.

Los Yankees vieron suficientes entradas como la octava out de Leiter durante su temporada y media en el Bronx, pero finalmente pudieron disfrutarla el martes.

Solo habían conseguido cuatro hits al entrar en la parte baja de la octava entrada y llevaban un registro de 0 de 7 con corredores en posición de anotar antes de conectar tres hits consecutivos para comenzar la entrada.

Cody Bellinger conectó un sencillo por el centro, Ben Rice bateó un sencillo con el bate roto hacia el jardín derecho y Giancarlo Stanton conectó un sencillo con un efecto increíble que pasó por encima del campocorto Jacob Wilson para acercar a los Yankees a 3-2.

“G le pegó a una pelota extraña”, dijo el mánager Aaron Boone. “No sé qué fue eso. Parece que la pelota de 24 grados, algo, de alguna manera, aterrizó ahí”.

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Un out después, Rosario, que apenas disputaba su tercer partido de la temporada, conectó un batazo de 414 pies, soltando inmediatamente el bate, golpeándose el pecho y gritando para animar al banquillo mientras la pelota volaba hacia la noche.

“Trajimos de vuelta a Rosie porque no solo es un jugador excelente, sino que también es un compañero de equipo excepcional y un ejemplo a seguir para todos”, dijo Boone. “Se ha ganado el cariño de todos en el vestuario en muy poco tiempo. Creo que sus éxitos también los entusiasman a todos”.

David Bednar selló la victoria en la parte alta de la novena entrada, lanzando la última de las cuatro entradas sin permitir carreras que el bullpen lanzó en relevo de Cam Schlittler, quien permitió sus primeras carreras de la temporada: tres carreras en cinco entradas sólidas, ponchando a siete bateadores.

Schlittler llegó al partido con una racha de 11 ²/₃ entradas sin permitir carreras al comienzo del año, concediendo solo tres hits y ninguna base por bolas en sus dos primeras aperturas, contra los Giants y los Mariners.

Pero los Athletics superaron esa cantidad de hits solo en la tercera entrada para tomar una ventaja de 3-1.

Aun así, el lanzador diestro sentía que si lograba mantener a los Yankees a una distancia prudencial, las cosas irían bien al final de la noche.