Santo Domingo.- El cantante Manny Cruz recordó el difícil episodio que vivió junto a su esposa, Yeri Peguero, durante el nacimiento de su hija Montserrat en plena pandemia del COVID-19, experiencia que definió como “el gran milagro” que Dios hizo en su familia.

A cinco años de aquel momento, el intérprete compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que agradeció por la vida de su esposa e hija, así como por el apoyo recibido durante esos días de angustia.

“Hace 5 años del gran milagro que Dios hizo en mi familia. Nunca me cansaré de darle la gloria a Él, y de agradecer a todo el personal médico y a los que se unieron en oración para que Yeri y Montserrat salieran de ese hospital aquel 30 de abril del 2021”, expresó el artista.

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Manny también dio gracias “al Señor por su misericordia” y acompañó su publicación con una cita bíblica del Salmo 40: “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor”.

Manny Cruz y su esposa Yeri Peguero.

En abril de 2021, Yeri Peguero enfrentó complicaciones de salud tras contagiarse de COVID-19 mientras estaba embarazada, situación que obligó a practicar una cesárea de emergencia para el nacimiento de la pequeña Montserrat.

El caso conmovió al país y generó una cadena de oración por la recuperación de madre e hija, quienes lograron salir adelante tras varios días ingresadas.

Cinco años después, Manny Cruz vuelve a mirar atrás con gratitud, fe y emoción al recordar una de las pruebas más duras que enfrentó junto a su familia.