Santo Domingo.– Ana Beatriz Pérez, la hija más pequeña del fenecido merenguero Rubby Pérez, conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que expresó cuánto extraña a su padre, a cinco meses del colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que enlutó a República Dominicana.

“Otro mes más sin ti. Los días pasando. Y sin ti. Siempre sin ti. Y en esta tierra solo esperamos respuestas de Dios. Mientras tanto, te extraño con el alma, paaa”, escribió Ana Beatriz en una historia de Instagram.

El mensaje se suma al sentimiento de vacío que aún persiste entre familiares, amigos y seguidores del artista, una de las víctimas mortales del desplome ocurrido el pasado 8 de abril, cuando el techo del icónico centro de diversión colapsó con cientos de personas en su interior, dejando más de 200 fallecidos y más de un centenar de heridos.

El caso Jet Set

La tragedia del Jet Set sigue bajo investigación judicial. La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de RD$50 millones, además de impedimento de salida y presentación periódica contra los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat.

El Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel, expresó su inconformidad con la decisión, alegando que la medida no corresponde a la magnitud de lo ocurrido, aunque el tribunal declaró el caso como complejo.