Ana Simó Sugiere a padres involucrarse más con sus hijos

Depresión, ansiedad, problemas de habilidades sociales, trastornos del sueño y consumo de alcohol, son algunos de los problemas que enfrentan muchos jóvenes hoy día, motivados por la inmediatez en todo, según afirma la psicóloga de familia y parejas Ana Simó.

“Hoy en día se vive una inmediatez en todo y a las emociones no les gusta la rapidez, por lo que vemos a los jóvenes buscar el placer constante sin detenerse a examinar lo que les ocurre en su interior”, dijo.

La también sexóloga y experta en duelos, agrega que el uso excesivo de la pantalla y redes sociales, también ha llevado a nuestros jóvenes a tener una expectativa de que lo que es la vida no va de la mano con la realidad.

Simó, quien ofreció estas declaraciones en la celebración de los 18 años de su Centro Vida y Familia, sugiere a los padres que se involucren más con sus hijos, escucharlos y ayudarlos a conocer más lo que es el mundo en realidad, tratando de fomentarles los valores ya que el tema es que los padres también están frente a una pantalla y no están observando cómo se desintegra la dinámica familiar.

La doctora Ana Simó junto a parte de los terapeutas del Centro Vida y Familia.

Muy agradecida

Sobre los 18 años de existencia de su Centro Vida y Familia dice que “tras dieciocho años como centro, me he dado cuenta de todo lo que he podido lograr junto a mi equipo, me siento sumamente agradecida, contenta y comprometida, cada día con todas las problemáticas que surgen, trato de buscar los mejores especialistas, para brindar el mejor servicio”.

La clínica, ubicada en el sector de Arroyo Hondo Viejo, es visitada por pacientes extranjeros que se trasladan hasta su sede o toman sus terapias de manera virtual, recibiendo servicios de terapias psiquiátricas y psicológicas a niños, niñas, adolescentes, adultos, parejas y grupos familiares.

“Han sido años de mucho esfuerzo en los que agradezco a los terapeutas con que contamos actualmente, pero más que nada a los que iniciaron conmigo y han permanecido estos 18 años convirtiendo el centro en la institución fuerte y estable que es actualmente”, manifestó Simó.

Hoy el centro es además un espacio de formación profesional donde con reconocidos expertos nacionales e internacionales, se imparten jornadas para adquirir y fortalecer conocimientos.

Como parte de sus proyectos de responsabilidad social, el Centro Vida y Familia Ana Simó vuelve con su proyecto “Salvando Familias” en el cual, a través del programa radial “Consultando con Ana Simó”, llega a pueblos y comunidades, en una transmisión especial en la que se trata, previa consulta con líderes del lugar, el tema que más afecte en el momento.