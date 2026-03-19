Los hijos del fallecido merenguero Rubby Pérez rechazaron tener cualquier tipo de responsabilidad en las deudas vinculadas al espectáculo homenaje “Rubby Pérez Infinito”, luego de que la productora Aidita Selman denunciara un supuesto adeudo de dos millones de pesos.

A través de un comunicado, July Pérez, Zulinka Pérez, Yuzulka Pérez y Rubmariel Pérez aclararon que no guardan relación con la organización ni la ejecución del evento, por lo que tampoco han asumido compromisos económicos derivados del mismo. En ese sentido, afirmaron que no mantienen obligaciones contractuales con artistas, suplidores ni con ningún otro involucrado en la producción.

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La reacción de los herederos surge tras declaraciones ofrecidas por Selman durante la gala de los Premios Soberano, donde aseguró que la familia del artista adeuda dicha suma tanto a ella como al equipo de producción del homenaje.

El patrimonio sucesoral

Frente a esto, los hijos del intérprete enfatizaron que la responsabilidad total del espectáculo recae exclusivamente en sus productores, por lo que consideran incorrecto que se les vincule con compromisos financieros ajenos a su participación.

Asimismo, subrayaron que el patrimonio sucesoral del cantante no ha sido utilizado ni comprometido como garantía en relación con el evento, descartando que pueda ser considerado responsable de deudas u obligaciones económicas.

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Los firmantes explicaron que su pronunciamiento busca evitar confusiones generadas por declaraciones públicas en las que se menciona de forma general a “la familia” del artista, lo que, según indicaron, podría dar lugar a interpretaciones erróneas.

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Reiteraron que no tienen participación, representación legal ni responsabilidad en la producción del espectáculo “Rubby Pérez Infinito”, el cual, aseguraron, fue concebido después del fallecimiento del reconocido merenguero.