Santo Domino.- Quienes tienen una vida sexual nula o de poco contacto, son catalogados de “raros” o se consideran que padecen algún “trastorno”, pues la sociedad incita a ser activamente sexuales.

Sin temor a cómo pudiera etiquetarla, de una manera totalmente abierta y sincera, la actriz Drew Barrymore se confesó en su blog, revelando que “no necesita sexo”, porque simplemente no es su prioridad, pues tras su divorcio en 2016 (siendo en dicho año la última vez que tuvo relaciones sexuales) aprendió que la intimidad física no significa amor.

Sus declaraciones provocaron asombro en muchos, y esto se debió, revela la doctora Ana Simó, a que esta decisión está rodeada de tabú. “La gente piensa que todo tiene que basarse en sexo, como que la vida no tiene otro sentido, y la vida puede tener otro sentido sin el sexo, y por eso su declaración ha llamado tanto la atención”.

Aunque Barrymore, de 47 años, fue enfática en que “¡No odio el sexo!” Han emanado muchos comentarios, a favor y en desacuerdo, siendo la pregunta principal de muchos de estos ¿Quién puede vivir sin sexo?

Como respuesta a esta interrogante, la psicóloga y terapeuta sexual afirmó que sí se puede vivir sin sexo, pues “la sexualidad es más que un coito”.

Ana Simó: «La sexualidad es más que un coito»

“No todos tienen que tener una vida sexual activa, específicamente en el caso de esta actriz, desde el 2016 ella se divorció y no ha querido tener más sexo, eso me parece muy válido. Hay personas que después de tener un divorcio, y no porque queden enamoradas; deciden que si van a tener otra relación, o deciden que si van a tener otra vida sexual, quieren saber elegir y no estar acostándose con cualquiera. Eso me parece válido, porque le da importancia a otro tipo de vida”, afirma la destacada especialista del Centro Vida y Familia, durante una conversación con Que Pasa.

“La sexualidad es más que un coito y llega un momento en la vida que te das cuenta que no es solo ese momento”, dijo.

“Claro, es un momento de mucho placer, pero hay muchas otras cosas que se disfrutan en pareja, como una buena conversación, salir a bailar, salir a pasear, el tener cosas en común, y más cuando vienes de una relación de pareja en la que te das cuenta que no tienes nada en común con el otro. Los terapeutas abogamos y tratamos que la pareja hagan cosas y que tengan cosas en común, porque realmente ese momento de sexo no es lo que lleva a que la pareja se mantenga en el tiempo”.

Existen varias razones por la que una persona decide no tener sexo, sostiene la doctora Simó, siendo la principal, darle un giro a su vida, viviendo otras experiencias.

“Una persona también puede decidir no tener sexo, porque le ha ido mal, y realmente quiera darle un giro a su vida, no tiene que ser necesariamente por traumas; sino porque quiere vivir otras experiencias que no tienen que ser basada en eso”.