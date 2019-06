Volver a revivir las canciones del desaparecido grupo Mecano, fue la labor de la cantante española Ana Torroja, quien dio lo mejor de sí para poner a disfrutar a los dominicanos que se dieron cita el pasado sábado en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Ante un tímido, pero exclusivo público, la española descargó un repertorio musical, paseándose por los reconocidos éxitos de la referida agrupación, además de mostrar algunos temas de su carrera en solitario, incluyendo su nuevo álbum musical.

Con traje azul, ceñido a su cuerpo, Torroja inició su presentación pasada de las 10:00 de la noche, acompañada de una banda con apenas cuatro músicos, pero suficientes para dar un concierto a la altura de esta reconocida artista.

El Cine, Ay que pesado, Me colé, Hoy no me puedo levantar, iniciaron la descarga del buen pop, los cuales fueron coreados por los presentes que disfrutaron de la presentación de la intérprete de la Hija de la Luna.

“Muy buenas noches. Estamos muy, pero que muy felices de de volver a pisar esta tierra maravillosa. que siempre nos acoge con tantisímo cariño y, además, hoy es un día especial porque estrenamos tours. Canciones que hace tiempo no cantaba, versiones de las que llevo tiempo cantando, nuevos arreglos”, manifestó la artista en su primera intervención con el público.

“Quiero que esta noche se sientan como en vuestras casas, que sientan la vibra de cantar de bailar de reir….. de sentir, sobre todo de sentir. Gracias Santo Domingo”, dijo la artista.

Unas 23 canciones fueron interpretadas por espacio de las casi dos horas que duró el concierto.

Ana demostró que a sus 59 años luce una exquisita voz que en algunas ocasiones parecía que estaba doblando.

Unos minutos fuera del escenario, para luego retornar con un sexy traje de color metalico, y unas botas hasta la rodilla, y la artista continuó con la descarga de éxitos como A contra tiempo, Ya no te quiero, 20 Mariposas, Soy, Amantes sonrisas y Cruz de navaja, este último popularizado en salsa por el dominicano Raulín Rosendo, formaron parte del repertorio de Torroja.

Intercalando cada canción, una de ella y otra de Mecano, Ana complementó su presentación con El fallo positivo, Llama, Duele el amor, La fuerza del destino, Un año más, Hija de la luna, Dalai, Barco Venus, y su controversial tema Mujer Vs. Mujer, que trata abiertamente el tema de la homosexualidad y uno de los más disfrutados de la noche.

Una vez se retiró del escenario, el público pedía otras canciones y fue complacido, esta vez con un popurrí.

UN APUNTE

Tours

Con este concierto en República Dominicana, bajo la producción de Sky Pro, la cantante Ana Torroja da inicio a su tours “Grandes éxitos”.