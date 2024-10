ANEIH propone limitar cesantía a diez salarios mínimos en nueva legislación

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Euri Andújar, insiste en que la cesantía se limite a diez salarios mínimos del sector correspondiente.

Advirtió que no hubo consenso en la elaboración del proyecto de ley sometido al Congreso Nacional, el cual los empresarios rechazan por completo.

“Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta en la comisión especial del Senado porque lo que buscamos con esta medida es crear más empleos en el país”, precisó el presidente de ANEIH.

Observó que esta pieza legislativa no introduce con fines de modificación el punto más importante, que es la cesantía, con lo cual no se le está quitando nada al trabajador porque la misma no es un derecho adquirido.

Resaltó que cuando hubo una discusión previa sobre el tema “no hubo consenso y a última hora los sindicalistas dijeron que no va la cesantía, después que se había consensuado”.

“Tú no quieres salir de un empleado bueno y productivo porque a la empresa le conviene y además eso no existe en otros países porque no es un derecho adquirido como dice el sector sindical”, sostuvo.

Reforma fiscal

Afirmó que el sector empresarial acudirá al Congreso Nacional a presentar recomendaciones sobre el proyecto de ley de Modernización Fiscal sometido por el Poder Ejecutivo.

Dijo que está de acuerdo en que la reforma fiscal es necesaria, pero expresó que hay puntos del proyecto de ley en los cuales los empresarios no están de acuerdo.

Dijo que uno de ellos es que propone un ITBIS de 18% a los alimentos y otro es el relativo al impuesto a la propiedad inmobiliaria, debido al cual la revaluación de una casa llevaría a pagar altas sumas de dinero. A su juicio, debe mantenerse en RD$9 millones el monto de la propiedad inmobiliaria exento de impuestos.

CNUS

El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, advirtió que se mantendrán vigilantes al accionar de los legisladores que enviaron a una comisión especial el proyecto de reforma laboral debido a que no permitirán que se eliminen o se acomoden al “capricho”, derechos adquiridos como la cesantía.

Reveló que los empresarios ejercen presión en el mejor de los casos reducir la indemnización laboral a solo cinco años en el marco de las discusiones sobre la modificación del Código de Trabajo.

Según Abreu, esta propuesta no se consensuó en las reuniones tripartitas realizadas para actualizar la pieza, que se depositó el pasado jueves en el Congreso para su estudio y eventual aprobación.

Abreu explicó que los empresarios buscan establecer un “doble techo” en la cesantía, lo que implicaría que, independientemente de la cantidad de años que un trabajador permanezca en una empresa, solo se tomarían en cuenta cinco años para calcular sus prestaciones.

Además, el monto máximo de la cesantía estaría limitado a diez salarios mínimos del sector correspondiente. “Nos oponemos firmemente a esa propuesta”, enfatizó Abreu, subrayando que, de aprobarse este régimen, los trabajadores perderían más de la mitad de las prestaciones a las que actualmente tienen derecho.