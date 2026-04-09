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De aprendiz a protagonista: Ángel Martínez se luce con grand slam

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De aprendiz a protagonista: Ángel Martínez se luce con grand slam

Tener como compañeros a José Ramírez y Rhys Hoskins se ha convertido en una especie de mentoría para el joven Ángel Martínez, quien este miércoles mostró resultados de lo aprendido en el terreno.

Martínez tuvo una destacada jornada ofensiva al batear de 5-4, incluyendo un cuadrangular con las bases llenas, en la victoria 10-2 de los Cleveland Guardians sobre los Kansas City Royals.

“He estado trabajando duro”, expresó Martínez, quien resaltó la importancia de compartir clubhouse con jugadores de experiencia. “Tener a José Ramírez y a Hoskins aquí me ha ayudado mucho. He podido ver cómo Josey se mantiene concentrado para llegar a donde está”.

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Martínez conectó sencillos en el segundo y cuarto episodio, y en el sexto fue puesto out intentando estirar un batazo a triple.

El mejor momento para Martínez llegó en el octavo inning, cuando disparó el segundo grand slam de su carrera para encabezar un rally de cinco anotaciones que aseguró el triunfo de Cleveland.

Las bajas temperaturas en el Progressive Field de Cleveland —que rondaron los 10 grados Celsius— no fueron obstáculo para la ofensiva del conjunto.

“Tenemos que aprender a jugar en esas situaciones”, añadió Martínez. “Estar en este equipo lo hace todo más fácil por la energía que se respira. Nos mantenemos unidos; siempre nos apoyamos mutuamente”.

TEMAS: #Ángel Martínez#El Nacional#Guardianes de Cleveland
David Hernandez Abreu

David Hernandez Abreu

Licenciado en Comunicación Social con 10 de experiencia en el periodismo deportivo, escrito, radial y televisivo, teniendo como prioridad el deporte nacional y sus protagonistas.