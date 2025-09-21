La actriz Angelina Jolie, posa a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture". EFE/Juan Herrero

San Sebastián (España).- Angelina Jolie aseguró este domingo que no reconoce a su país, durante la rueda de prensa de presentación de ‘Couture’ en el Festival de Sebastián, donde la presencia de la actriz estadounidense generó una gran expectación.

“Amo mi país, pero no le reconozco en este momento”, afirmó la intérprete y productora de la película dirigida por la realizadora francesa Alice Winocour.

“Siempre he vivido -explicó- a nivel internacional. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o limita las expresiones personales y las libertades de cualquier persona es algo muy peligroso, y son tiempos tan serios que hay que tener cuidado con lo que se dice. Estamos todos juntos viviendo momentos muy difíciles».

‘Couture‘ se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, cuando se entrecruzan los caminos de tres mujeres- Maxime (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer; Ada (Anyer Anei), una joven modelo de Sudán del Sur, y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con ser escritora.

Puedes leer: Entre la esperanza y el caos: DiCaprio habla del mundo actual en su nueva película

Preguntada por este papel, que tiene reminiscencias al proceso médico personal de Angelina Jolie, la actriz, que lució un vestido negro de terciopelo con corte sirena de tirantes, recordó que perdió a su madre y su abuela muy joven y ella tiene ese mismo gen, por lo que se mastectomizó hace una década y se quitó los ovarios.

De hecho, en la película Jolie lleva un collar de su madre, en quien pensó durante el rodaje “en todos los momentos que había atravesado ella«.

“Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres por tanto es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película”, subrayó.

Las tres actrices han estado en la rueda de prensa, junto al actor Louis Garrel, la actriz Garance Marillier y Winocour, que tiene en su haber películas como ‘Próxima’ (2019), que ganó ese año el premio especial del jurado en San Sebastián, o ‘Mustang’ (2015), de la que fue coguionista.

Una “rebelde”

De la conexión especial que tuvo con Jolie habló Winocour, quien mostró también su admiración por la actriz estadounidense, a la que definió como una “rebelde”, una cualidad que se refleja en el personaje de Maxime.

“Angelina se dedica totalmente a sus personajes, algo que yo admiro de los actores, que se abandonen y se muestren”, dijo la cineasta, sobre el hecho de que la interprete haya tenido que mostrar su vulnerabilidad en esta película, algo “mucho más difícil que hacer escenas de acción».

Winocour reconoció también el trabajo, el primero que hacía en la gran pantalla, de Anyer Anei, en cuya historia personal basó el personaje de Ada, la modelo sudanesa.

Visiblemente emocionada la actriz aseguró que ‘Couture’ se trata de una película “muy especial” para ella, ya que es la primera vez que se ve el mundo de la moda desde la perspectiva de una mujer negra.

“Cuando sales de una zona de guerra como Sudán, entrar en un mundo caótico tan enorme como el de la moda puede ser muy duro. Ese aspecto es el que muestra la película cuando habla de la historia de Ada”, remarcó.

La presencia de Jolie en el Festival generó una gran expectación, con cientos de personas esperando bajo la lluvia su llegada en los alrededores de la alfombra roja más de dos horas antes de su aparición.

Esta situación se reprodujo incluso en la zona de prensa acreditada, donde de forma inédita durante el presente festival hubo una cola de periodistas y blogueros esperando para entrar a la sala de ruedas de prensa mucho antes del comienzo de la comparecencia.