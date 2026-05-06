La comunicadora Iamdra Fermín compartió una profunda reflexión sobre el envejecimiento, la presión social en la apariencia física y la naturalidad de los cambios del cuerpo, a propósito de un comentario que recibió en redes sociales sobre su aspecto físico.

Fermín relató que una persona le escribió diciéndole que “de cuerpo estaba bien, pero que los buches estaban caídos”, comentario que, según explicó, decidió abordar con honestidad y sin molestia. “Yo le contesté que sí, que yo lo sabía, porque yo tengo espejo y me he dado cuenta que mi cara está cambiando, mi cara no es la de hace 20 años, porque yo no tengo 20 años, tengo 40 años y no puedo seguir viéndome igual toda la vida, la gente cambia y eso es parte normal de estar vivo”, expresó durante la entrevista en el programa radial “Solo para mujeres”.

Añadió que, lejos de ver esos cambios como algo negativo, los asume como parte del proceso natural de la vida. “Yo espero que se me sigan cayendo (los buches), porque yo quiero seguir viva, quiero disfrutar de mis nietos”, dijo.

Iamdra, también explicó que la persona eliminó el comentario posteriormente, pero que ella decidió dejarlo como tema de reflexión. En ese sentido, manifestó su preocupación por la forma en que actualmente se percibe el envejecimiento en la sociedad y cómo se ha ido perdiendo la aceptación de lo natural.

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“Yo siento que uno ha perdido mucho la idea de lo que realmente es natural. Una cosa es que tú decidas hacerte una cirugía plástica o procedimientos estéticos para no verte de la edad que tienes, y otra cosa es que esté mal que te veas de la edad que tienes”, señaló.

Iamdra cuestiona la discriminación

En sus declaraciones, también cuestionó la normalización de la discriminación por edad. “No está bien que ahora te discriminen porque estás vieja. Los viejos tienen más experiencia, más vida que los jóvenes, y los viejos tienen derecho a estar vivos, y con suerte y dicha todos vamos para allá”, afirmó.

Agregó que, no considera una ofensa que le digan que luce mayor, ya que entiende que es parte del proceso natural del cuerpo. “Yo deseo llegar a vieja, por lo que a mí me digan que me veo vieja no es una ofensa”, expresó.

“Me parece tan loco hasta el mismo tema de envejecer con gracia. ¿Qué es envejecer con gracia? Con envejecer es suficiente”, dijo, cuestionando la presión de mantener una imagen juvenil permanente.

Fermín concluyó su reflexión reafirmando su aceptación del paso del tiempo y su deseo de continuar viviendo con plenitud, sin ataduras a los estándares de belleza. “Yo no estoy obligada a verme joven toda la vida. Voy a seguir viviendo, voy a seguir disfrutando mi vida, aunque los buches se me están cayendo y se me van a caer más, pues con Dios mediante tendré una larga vida y saludable”, expresó.