Evacuación de crucero: tres casos sospechosos de hantavirus serán tratados en Países Bajos

Fotografía publicada en la red social X por el director General de la OMS, Tedros Adhanom, de la evacuación de tres pacientes sospechosos de padecer hantavirus del crucero anclado en las costas de Cabo Verde. EFE/ Tedros Adhanom Via X

Ginebra.– Tres personas que han presentado síntomas de hantavirus y que se consideran casos sospechosos han sido evacuados del crucero y serán trasladados a Países Bajos para que sean tratados, anunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Están ya de camino para recibir atención médica en Países Bajos en coordinación con la OMS, el operador de la embarcación y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y del propio Países Bajos”, precisó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El responsable aseguró que se está trabajando con la empresa del crucero en la supervisión de la salud de los pasajeros y la tripulación, que totalizaban 147 personas antes de la evacuación médica de los tres que presentaron algún síntoma.

Seguimiento y supervisión de pasajeros

La OMS informó en la víspera que de los tres casos sospechosos de hantavirus, uno correspondía a una persona que presentó fiebre, pero que se recuperó rápidamente y pasó a ser totalmente asintomático, a pesar de lo cual se le debe tratar y realizar todas las pruebas médicas requeridas para confirmar o descartar que se trataba de un caso positivo.

Personal sanitario en el puerto de Praia, Cabo Verde. EFE/ Tedros Adhanom Via X

Tedros indicó que también se ha iniciado el seguimiento y supervisión de pasajeros que desembarcaron en las distintas etapas de la travesía, antes de que el crucero anclara frente a las costas de Cabo Verde, que era su destino final y a donde llegó cuando el brote infeccioso ya se había declarado.

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Sin embargo, las autoridades de ese país no permitieron el desembarco por carecer de los medios necesarios para prevención, aislamiento y cuarentena de los numerosos pasajeros.

Asimismo, Tedros enfatizó que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.