Santa Ana, California, EE. UU. — Los Angelinos de Los Ángeles alcanzaron este viernes un acuerdo confidencial con la familia del fallecido lanzador Tyler Skaggs, tras un prolongado proceso judicial que sacó a la luz el tema del consumo de drogas en el béisbol profesional.

El juicio de dos meses se centró en si los Angelinos tenían responsabilidad en la muerte por sobredosis de Skaggs en 2019 durante una gira del equipo por Dallas, después de que recibió una pastilla de oxicodona falsa y contaminada con fentanilo, la cual le proporcionó el entonces director de comunicaciones del equipo Eric Kay.

El acuerdo de último minuto se alcanzó cuando los jurados estaban cerca de finalizar sus deliberaciones, dijeron las partes.

El jurado había concluido que los Angelinos fueron negligentes, y había procedido a determinar qué proporción de responsabilidad compartía el equipo por la muerte de Skaggs, dijo uno de sus integrantes Jasson Thach.

« La negligencia repetida de los Angelinos fue realmente eso», dijo Thach, quien agregó que el grupo había estado estimando los daños entre 60 millones y 100 millones de dólares.

El juicio llevó al estrado de los testigos al jardinero Mike Trout, al presidente de los Angelinos, John Carpino, y a otros empleados, así como a los familiares de Skaggs y Kay. Los empleados contaron al tribunal cómo los jugadores bebían y festejaban en el avión del equipo y pagaban a Kay por realizar gracejadas y cumplir retos en el clubhouse, incluyendo recibir un pelotazo en la pierna.

Los padres de Skaggs, así como su viuda Carli dijeron en su demanda que el equipo de Grandes Ligas sabía o debería haber sabido que Kay era un adicto a las drogas y que distribuía analgésicos a los jugadores.

«Mañana es el primer día del resto de sus vidas después de seis años viviendo con esto», dijo Rusty Hardin, un abogado de los demandantes, en declaraciones a los periodistas.

Los Angelinos argumentaron que los dirigentes del equipo habrían ayudado a Skaggs si hubieran sabido que estaba consumiendo drogas.

» La muerte de Tyler Skaggs sigue siendo una tragedia, y este juicio arroja luz sobre los peligros del uso de opioides y los efectos devastadores que puede tener «, dijo el equipo en un comunicado el viernes.

En 2019, el lanzador zurdo de 27 años fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel suburbano de Dallas donde se hospedaba. Los Angelinos debían comenzar una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas.

Un informe del forense indicó que el jugador se ahogó con su propio vómito, y los análisis descubrieron una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona en su organismo.

Kay, un empleado de larga trayectoria con los Angelinos, fue condenado en 2022 por proporcionar a Skaggs la pastilla. Se le sentenció a 22 años de prisión.

Su juicio penal en Texas incluyó el testimonio de cinco peloteros de las mayores que dijeron haber recibido oxicodona de Kay en varios momentos entre 2017 y 2019.

Durante el juicio civil en California, más de 40 testigos hablaron sobre el consumo de drogas y el béisbol, incluyendo cuánto dinero estaba destinado a ganar Skaggs si hubiera vivido. Describieron cómo Kay conseguía citas de masajes, horarios en los campos de golf e incluso medicamentos recetados para los jugadores. Se encontraron bolsas de plástico llenas de pastillas en su casa y luego fue hospitalizado por una sobredosis de drogas.

Dijeron que Kay fue enviado a la gira a Texas poco después de regresar al trabajo, una vez cumplido su programa de rehabilitación.

Los testigos también describieron cómo Skaggs luchó con una adicción a los analgésicos al principio de su carrera y trituró y aspiró una pastilla el día que murió.

Skaggs había sido un habitual miembro de la rotación de abridores de los Angelinos desde finales de 2016 y luchó repetidamente con lesiones durante ese tiempo. Anteriormente jugó para los Diamondbacks de Arizona.

Los jurados comenzaron a deliberar esta semana. El miércoles por la noche, preguntaron al tribunal si podían asignar daños punitivos. No trabajaron el jueves y reanudaron las deliberaciones el viernes por la mañana.

Al liberar a los jurados, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Orange, H. Shaina Colover, les agradeció por su diligencia.

«Es por eso que este asunto pudo resolverse hoy», afirmó.

Varios jurados dijeron que se dirigían a lo que muchos sentían que sería un tema difícil: determinar los porcentajes de responsabilidad entre Skaggs, Kay y el equipo.

Aproximadamente un tercio del grupo tendía a estar del lado de los demandantes, un tercio con el equipo y un tercio estaba en el medio al responder el formulario de veredicto de 26 preguntas, dijo Thach.

La jurado Deborah Song dijo que se sintió aliviada de que el caso se resolviera después de pasar los últimos dos meses en el tribunal.

«Estoy tan feliz porque de esa manera no tengo que ponerle un número a la vida de alguien», dijo Song.