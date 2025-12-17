ARCHIVO - Luke Weaver, de los Yankees de Nueva York, lanza durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el 11 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo)

Nueva York.– El lanzador Luke Weaver acordó un contrato de dos años y 22 millones de dólares con los Mets de Nueva York, informó este miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

Weaver se unió así a Clay Holmes y Devin Williams como ex Yankees en un cuerpo de lanzadores renovado.

La fuente que dio la información habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Weaver, derecho de 32 años, reemplazó como cerrador de los Yankees a Holmes, quien pasaba apuros, en septiembre de 2024. A inicios de 2025 fue sustituido por Williams, si bien el cambio se invirtió ante los problemas de este último a finales de abril pasado.

Pero el 1 de junio, Weaver sufrió una distensión en el muslo izquierdo.

Weaver tuvo una efectividad de 1.05 y ocho salvamentos en nueve oportunidades a lo largo de 24 juegos antes de lesionarse. Regresó a finales de junio y tuvo una efectividad de 5.31 sin salvamentos en tres oportunidades a lo largo de 40 juegos.

En 2024, Weaver tuvo un récord de 7-3 con una efectividad de 2.89 y cuatro salvamentos durante la temporada y 1-0 con una efectividad de 1.76 en cuatro juegos de postemporada. Permitió un jonrón de dos carreras a Jhonkensy Noel de Cleveland con dos outs en la novena entrada, para que se empatara el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Yankees perdieron aquel encuentro cuando David Fry conectó un cuadrangular contra Holmes en la décima.

Weaver, un veterano de diez años en las Grandes Ligas, tiene un récord de 38-49 con una efectividad de 4.74 y 12 salvamentos para San Luis (2016-18), Arizona (2019-22), Kansas City (2022), Cincinnati (2023), Seattle (2023) y los Yankees.

Holmes alcanzó un contrato de tres años y 38 millones de dólares el pasado diciembre y fue movido a la rotación. Williams firmó un acuerdo de tres años y 51 millones de dólares este mes.

Otros ex Yankees que se han unido a los Mets en los últimos años incluyen al destacado jardinero dominicano Juan Soto, el receptor venezolano Luis Torrens y el manager Carlos Mendoza, también de Venezuela.

Después de no llegar a los playoffs, los Mets perdieron al cerrador boricua Edwin Díaz la semana pasada cuando acordó un contrato de tres años y 69 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones vigentes de la Serie Mundial.

Además, los Mets perdieron al primera base Pete Alonso ante Baltimore por un contrato de cinco años y 155 millones de dólares y cambiaron al jardinero Brandon Nimmo a Texas por el segunda base Marcus Semien, ganador del Guante de Oro.