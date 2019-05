La secuela de la película “Qué León”, protagonizada por Ozuna, Clarissa Molina, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, ya está lista para iniciar el rodaje.

El posicionamiento que tuvo “Qué León” no tan solo se midió por su éxito en taquilla, sino también en cuanto a apertura de mercados debido a su estreno comercial en salas de cine de 22 países, faltando por estrenarse en mercados como España donde llegará este mes de junio.

“Los Leones” iniciará rodaje el próximo lunes en la ciudad de New York, luego regresa a República Dominicana para la continuación y la conclusión en locaciones de Casa de Campo y Santo Domingo bajo la producción general de Bougroup.

En los personajes co- estelares íconos de esta secuela continúan el comediante puertorriqueño Jorge Pabón “Molusco”, la actriz y productora Celines Toribio, la actriz Stephany Liriano y el actor y presentador Irving Alberti; en el mismo orden y gracias a la gran aceptación del público los personajes interpretados por Jaime Mayol, Candy Flow, Anyelina Sánchez y Roger Wasseman crecen en esta nueva historia y le dan un toque importante a la misma.

La información fue ofrecida por Caribbean Cinemas, productores ejecutivos de la película y ejecutivos de Altice Dominicana, principal inversionista.

Los nuevos leones que se suman a esta historia en roles estelares se encuentran el actor boliviano Reynaldo Pacheco, al cual pudimos ver junto a Sandra Bullock en la película “Our Brand Is Crisis” y en otros títulos como “Beginners”, y “The man who shook the hand of Vicente Fernandez”.

También se suman al alenco la actriz Ecuatoriana que ha logrado carrera en Colombia, María Elisa Camargo, conocida por actuaciones en producciones como “En otra piel”, “Bajo el mismo cielo”, “El Barón”, “Hasta que el dinero nos separe”, “Verano de amor”, entre otras y la actriz mexicana Geraldine Bazán, reconocida por su larga trayectoria en telenovelas, cine y teatro con personajes en proyectos como “Corazón salvaje, “María la del barrio”, “Por amar sin ley”, entre otros.