SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público arrestó a un hombre vinculado a una presunta estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto West Side Residences Punta Cana, desarrollado por la constructora Paceo.

El imputado, Joan Fernando González Contreras, será sometido a medida de coerción en las próximas horas ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

El arresto fue ejecutado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0007854, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con la colaboración de la Interpol.

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La investigación se originó a partir de una querella interpuesta el 3 de julio de 2024 por Holger Ariosto León Rivas contra el Grupo Paceo LLC y González Contreras, por presunta violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, que sanciona la estafa.

De acuerdo con el expediente, la víctima negoció la compra de una villa en el referido proyecto por un monto de 110,000 dólares, a pagar en un plazo de dos años. Los pagos iniciaron el 21 de octubre de 2019, con abonos que incluyeron US$5,900, US$5,000 y posteriormente US$1,817, realizados mediante transferencias bancarias.

Durante el proceso, el querellante recibía videos del avance del proyecto; sin embargo, en octubre de 2021 la constructora dejó de enviar tanto los audiovisuales como los recibos de pago.

Ante la situación, León Rivas solicitó a un conocido verificar el lugar, donde le mostraron una supuesta villa, lo que lo llevó a continuar con los pagos. No obstante, cuando sus abogados realizaron una inspección, confirmaron que el proyecto no existe, por lo que procedió a formalizar la denuncia.