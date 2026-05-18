Apagones castigan Barahona: más de 70 familias sin luz desde hace 8 días

Más de 70 familias del sector Los Solares de Milton, en Villa Central, Barahona, se encuentran sin servicio de energía eléctrica desde hace ocho días debido a la avería de un transformador.

Según reporta el diario sureño La Lupa del Sur, los afectados informaron que la empresa distribuidora Edesur no ha solucionado la falla en el suministro.

El residente Heydi Alberto Ferreras Ruiz indicó al referido medio que técnicos de la empresa acudieron al lugar para desmontar y revisar el equipo. Sin embargo, los operarios reinstalaron el mismo aparato dañado bajo la promesa de restablecer el servicio, lo cual no ocurrió.

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Apagones en Barahona

El problema fue notificada a la gobernadora provincial, Oneyda Féliz Medina, sin que hasta el momento se haya gestionado una solución. Ante la persistencia del corte eléctrico, los moradores manifestaron que realizarán protestas públicas si el transformador no es reemplazado en las próximas horas.

La falta de energía coincide con un período de temperaturas elevadas en la zona. Debido a la interrupción prolongada, algunos usuarios han optado por realizar conexiones provisionales desde puntos distantes, lo que genera preocupación en la comunidad ante el riesgo de sobrecargas en la red y accidentes eléctricos.